Ministerio de Salud reportó un aumento de coqueluche e hizo hincapié en la vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante la semana epidemiológica 49 se registraron 81 nuevos casos de coqueluche.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la cifra de los nuevos casos de coqueluche. (Ilustrativa)

El Ministerio de Salud confirmó 81 nuevos casos de coqueluche durante la semana 49 de 2025, elevando el total anual a 846 contagios en 21 jurisdicciones del país. La mayor concentración se encuentra en la Región Centro, con 653 casos, de los cuales 439 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 83 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El grupo etario más afectado sigue siendo el de 0 a 5 años, especialmente los menores de un año, que representan el 35,3% de los casos confirmados. Entre los menores de seis meses se registraron 208 contagios.

En 2025, se notificaron siete fallecimientos por coqueluche, todos en pacientes no vacunados: cuatro menores de seis meses, uno entre seis y once meses, y dos entre doce y veintitrés meses.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad respiratoria aguda prevenible mediante vacunación. Presenta mayor gravedad en lactantes y niños pequeños, mientras que adolescentes y adultos jóvenes pueden cursarla de forma leve o atípica, pero representan una fuente importante de transmisión.

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es la estrategia más efectiva. Al 10 de diciembre, la cobertura parcial alcanzaba 76,72% en la primera dosis de la vacuna quíntuple, 76,97% en la segunda y 71,60% en la tercera. Los refuerzos a los 15-18 meses, 5 y 11 años y en embarazadas mostraron coberturas de entre 62,59% y 77,6%.

Existen disparidades entre provincias: Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones muestran niveles intermedios a bajos, especialmente en refuerzos. La cartera sanitaria recomendó reforzar el calendario de vacunación, aumentar la captación activa y reducir desigualdades, además de promover campañas de sensibilización en escuelas y espacios comunitarios.

El informe del Boletín Epidemiológico Nacional también abordó otros virus en circulación. Se notificaron 518 casos sospechosos de dengue, sin confirmación, y un leve aumento de influenza y SARS-CoV-2, con siete y 18 contagios respectivamente. Las hospitalizaciones reportadas fueron nueve por influenza, dos por virus sincicial respiratorio y 33 por COVID-19, manteniéndose todos los virus en niveles de baja circulación.

