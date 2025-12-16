El Ministerio de Salud confirmó 81 nuevos casos de coqueluche durante la semana 49 de 2025, elevando el total anual a 846 contagios en 21 jurisdicciones del país. La mayor concentración se encuentra en la Región Centro, con 653 casos, de los cuales 439 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 83 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El grupo etario más afectado sigue siendo el de 0 a 5 años, especialmente los menores de un año, que representan el 35,3% de los casos confirmados. Entre los menores de seis meses se registraron 208 contagios.

En 2025, se notificaron siete fallecimientos por coqueluche, todos en pacientes no vacunados: cuatro menores de seis meses, uno entre seis y once meses, y dos entre doce y veintitrés meses.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o tos ferina, es una enfermedad respiratoria aguda prevenible mediante vacunación. Presenta mayor gravedad en lactantes y niños pequeños, mientras que adolescentes y adultos jóvenes pueden cursarla de forma leve o atípica, pero representan una fuente importante de transmisión.

El Ministerio de Salud reiteró que la vacunación es la estrategia más efectiva. Al 10 de diciembre, la cobertura parcial alcanzaba 76,72% en la primera dosis de la vacuna quíntuple, 76,97% en la segunda y 71,60% en la tercera. Los refuerzos a los 15-18 meses, 5 y 11 años y en embarazadas mostraron coberturas de entre 62,59% y 77,6%.

Existen disparidades entre provincias: Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan presentan coberturas elevadas, mientras que Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones muestran niveles intermedios a bajos, especialmente en refuerzos. La cartera sanitaria recomendó reforzar el calendario de vacunación, aumentar la captación activa y reducir desigualdades, además de promover campañas de sensibilización en escuelas y espacios comunitarios.

El informe del Boletín Epidemiológico Nacional también abordó otros virus en circulación. Se notificaron 518 casos sospechosos de dengue, sin confirmación, y un leve aumento de influenza y SARS-CoV-2, con siete y 18 contagios respectivamente. Las hospitalizaciones reportadas fueron nueve por influenza, dos por virus sincicial respiratorio y 33 por COVID-19, manteniéndose todos los virus en niveles de baja circulación.