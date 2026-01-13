El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este martes a los manifestantes iraníes a profundizar las protestas y a “tomar el control” de las instituciones del régimen, en un mensaje publicado en su red social Truth Social que elevó la tensión política y diplomática en torno a la crisis que atraviesa Irán.

“Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO – ¡¡¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!”, escribió Trump en mayúsculas, en una declaración que refuerza el respaldo explícito de Washington al movimiento de oposición que se manifiesta desde hace semanas en distintas ciudades del país persa.

El mandatario estadounidense también lanzó una dura advertencia contra los responsables de la represión. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un gran precio”, afirmó, y anunció que decidió cancelar todas las reuniones previstas con funcionarios iraníes “hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes”.

Desde la Casa Blanca señalaron que Trump “no tiene temor” de recurrir a una acción militar contra Irán, aunque aclararon que la prioridad de la administración sigue siendo la vía diplomática. No obstante, el tono del mensaje presidencial marcó un endurecimiento del discurso frente al régimen iraní.

En el cierre de su publicación, Trump aseguró que “la ayuda está en camino” y utilizó la sigla “MIGA” (“Make Iran Great Again”, por sus siglas en inglés), una adaptación de su histórico lema de campaña, en un gesto simbólico dirigido a los sectores opositores.

El mensaje se conoció luego de que un funcionario iraní admitiera oficialmente que cerca de 2.000 personas murieron durante las protestas, lo que representa la primera confirmación estatal de la magnitud de las víctimas tras más de dos semanas de fuerte represión. La cifra generó una inmediata reacción internacional y profundizó la presión sobre el gobierno iraní.