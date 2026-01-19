El ciclista Gerardo Tivani, capitán del equipo de ciclismo de la Municipalidad de Pocito, aseguró que su equipo llega con grandes expectativas a la Vuelta de San Juan, que comenzará el próximo viernes 23 de enero. “Pocito es uno de los principales candidatos a llevarse la Vuelta de San Juan”, afirmó Tivani, mostrando confianza en el rendimiento del equipo.

El ciclista confía en desarrollar una gran competencia.

El ciclista destacó que la temporada del equipo ha sido positiva, con cinco triunfos en lo que va del año, incluyendo su victoria en el Grand Prix 2024, evento que reemplazó a la tradicional Vuelta a San Juan en esa edición. “Eso nos da confianza. Llegamos a esta Vuelta con muy buenas sensaciones y el objetivo es realizar una excelente carrera tanto a nivel grupal como personal”, señaló Tivani.

Publicidad

El capitán también resaltó la importancia de la pretemporada de invierno para el rendimiento del equipo. “Cuando comenzamos a trabajar nos propusimos llegar muy bien a enero, que es el mes de las grandes competencias del calendario, y lo hemos logrado”, explicó.

Sobre la exigencia de la Vuelta de San Juan, Tivani advirtió: “Es una carrera diferente a las demás, muy exigente; tenés que estar concentrado en todo momento y un mal día lo podés pagar muy caro”. Además, indicó que el objetivo principal es defender el título conseguido el año pasado por Nico Tivani, hermano y compañero de equipo, y que todo el grupo está mentalizado para alcanzar ese objetivo.

Publicidad

Con estas declaraciones, Gerardo Tivani reafirma el protagonismo de Pocito como uno de los equipos más fuertes de la Vuelta de San Juan, y genera expectativas sobre su desempeño en la competencia que reúne a los mejores ciclistas de la región.