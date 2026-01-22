Un descarrilamiento parcial por desprendimiento de roca afectó este jueves a un tren de cercanías de Renfe al salir del túnel del Padrún, en Olloniego (Asturias), cuando una pared de piedra cayó sobre la vía y golpeó la parte delantera del convoy. A pesar del impacto, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido y el tren pudo continuar su marcha hasta Oviedo tras detenerse para una inspección de seguridad.

El siniestro se produjo alrededor de las 17:00 h y causó daños leves en la carrocería de la cabina, mientras que la circulación ferroviaria quedó interrumpida temporalmente entre Ablaña y Olloniego en la línea C1 del núcleo de Cercanías de Asturias.

Publicidad

Desde Adif y Renfe informaron que la caída de piedras se debió a un desprendimiento de la roca en la salida del túnel, motivo por el cual se desplegó un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para minimizar el impacto en los usuarios.

El incidente se produce en un contexto complicado para la red ferroviaria española, que en los últimos días ha registrado varios accidentes, incluidos choques y descarrilamientos graves en otras regiones del país, lo que ha generado un foco de atención en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.

Publicidad

Las autoridades locales y ferroviarias continúan la evaluación de la zona afectada para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible, mientras que los equipos técnicos trabajan para asegurar la integridad de las estructuras y prevenir futuros desprendimientos.