Un importante operativo de Gendarmería Nacional en San Juan logró desarticular una maniobra de narcotráfico a gran escala que pretendía trasladar 64 kilos de cocaína ocultos entre cajones de bananas.

El procedimiento se desencadenó cuando un camionero, encargado del transporte hacia Mendoza, detectó anomalías en la carga y dio aviso a las autoridades. Al inspeccionar el vehículo, los agentes hallaron ladrillos de droga que llevaban impreso el sello del delfín, una marca vinculada históricamente a Reinaldo Delfín Castedo que actualmente se investiga como símbolo de "calidad" entre diversas organizaciones.

La investigación determinó que el cargamento partió desde Pichanal, Salta, y llegó a un depósito alquilado en Villa Krause, Rawson. Este lugar funcionaba como punto de trasbordo para cambiar la mercancía de camión y así evadir controles antes de seguir viaje hacia Mendoza. Durante los allanamientos, fue detenido G.M.P., un hombre de 27 años que habría sido contratado específicamente para realizar el traspaso de la sustancia ilegal.

Además de la incautación del estupefaciente, las fuerzas federales secuestraron el camión implicado y otro vehículo utilizado en la logística. La Justicia Federal de San Juan mantiene abierta la causa mientras investiga una posible conexión con el clan Jaramillo de Salvador Mazza, Salta, debido a las similitudes en la modalidad delictiva empleada.