La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó este viernes que su cuenta oficial de X fue hackeada en el marco de un ciberataque internacional, cuyo objetivo era suplantar la identidad institucional y difundir contenido fraudulento.

El comunicado oficial alertando a la población. (Foto gentileza)

En la red social comenzaron a aparecer publicaciones sobre una criptomoneda denominada $MIRA, acompañadas de mensajes en inglés que anunciaban un supuesto “airdrop” de recompensas, dirigidos a usuarios vinculados con traders, stakers y NFT holders.

Ante el incidente, la fuerza de seguridad activó de inmediato sus protocolos de ciberseguridad. Gracias al trabajo de sus áreas técnicas especializadas, logró recuperar rápidamente el control total de la cuenta, interrumpiendo la difusión del contenido apócrifo.

El caso fue judicializado y, según adelantaron desde la PFA, se desplegarán todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables, en el marco de la legislación vigente.

En un comunicado oficial, la Policía Federal reafirmó su compromiso con la seguridad informática, la transparencia en la comunicación institucional y aclaró que todos los mensajes emitidos desde ahora corresponden a la administración legítima de la fuerza.