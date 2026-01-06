Alerta sanitaria: Nestlé retira fórmulas infantiles por una toxina

Nestlé ha iniciado una retirada masiva de lotes específicos de sus preparados para lactantes y de continuación SMA, BEBA y NAN en diversos mercados de Europa. La medida responde a la posible presencia de cereulida, una toxina que genera náuseas, vómitos y calambres abdominales.

Esta situación representa un desafío para Philipp Navratil, el nuevo consejero delegado del fabricante de Kit Kat y Nescafé, quien busca reestructurar la cartera de la compañía tras una etapa de cambios en la gestión.

Hasta el lunes por la noche, la firma no había confirmado síntomas o enfermedades vinculadas al consumo de estos productos. Un portavoz de la empresa explicó: “Tras la detección de un problema de calidad con un ingrediente suministrado por un proveedor líder, Nestlé ha emprendido pruebas de todo el aceite de ácido araquidónico y las mezclas de aceite correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados”. La alerta sanitaria se extiende por Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y el Reino Unido.

La Agencia de Normas Alimentarias británica advirtió sobre el peligro de la bacteria Bacillus cereus: “La cereulida es muy estable al calor, lo que significa que es poco probable que se desactive o destruya al cocinarla, al utilizar agua hirviendo o al preparar la leche infantil”. Además, la entidad señaló que “si se consume puede provocar la rápida aparición de los síntomas”.

El Ministerio de Sanidad austriaco calificó este evento como la mayor retirada en la historia de Nestlé, asegurando que afecta a más de 800 productos de unas 10 fábricas, aunque la empresa no ha podido verificar esos datos específicos. La compañía, que identificó el origen del riesgo en una planta de Países Bajos, ya publicó los números de lote afectados para evitar su consumo y trabaja para que no se interrumpa el suministro.