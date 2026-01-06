Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino tras confesar públicamente su deseo de jugar en River Plate. En medio de los rumores que lo vinculaban al club de Núñez, el delantero colombiano rompió el silencio y sorprendió con declaraciones contundentes que reavivaron una novela que parecía apagada.

“Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar”, afirmó Villa, quien fue aún más directo al señalar que “si me llama Gallardo, viajo mañana”. Las palabras del atacante no solo marcaron un claro guiño al Millonario, sino que también incluyeron un mensaje tajante sobre su pasado: “Boca ya es pasado”, lanzó, con un evidente palito dirigido a Juan Román Riquelme.

Publicidad

Las declaraciones llegaron luego de que el presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, Daniel Vila, reconociera que existen contactos desde Núñez, aunque aclaró que hay “varios interesados” en el futbolista. En ese contexto, la voz del propio Villa era la más esperada y no defraudó en intensidad ni polémica.

“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, expresó el extremo de 29 años, actual figura del equipo mendocino campeón del torneo federal. Sus palabras llamaron la atención no solo por la firmeza, sino también por el contraste con declaraciones pasadas, cuando había asegurado ser “100% bostero”, incluso poco antes de eliminar a River de la Copa Argentina.

Publicidad

Con una promesa de venta desde Independiente Rivadavia, Villa busca un salto deportivo que le permita relanzar su carrera y volver a meterse en el radar de la Selección de Colombia. En ese sentido, no ocultó sus ambiciones: “Es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?”, planteó.

Sin embargo, más allá de la presión pública del jugador, el panorama en River aparece complejo. Las altas pretensiones económicas del club mendocino, que rondarían los 12 millones de dólares, su pasado en Boca y las causas judiciales que arrastra —incluida una condena por violencia de género— generan fuertes reparos en la dirigencia millonaria.

Publicidad

El representante de Villa es Rodrigo Riep, el mismo agente de Juan Fernando Quintero, amigo del colombiano y con una relación cercana con Marcelo Gallardo. Aun así, puertas adentro la postura institucional de River es cautelosa y, por ahora, frena cualquier avance concreto. Hoy, el pase no parece una posibilidad real, salvo que se produzca un giro inesperado en una historia que, con Villa al frente, promete seguir sumando capítulos.