El año 2026 plantea una transformación basada en el alivio de mandatos, culpas y expectativas internas arrastradas durante mucho tiempo. Según las fuentes, esta liberación no es constante, sino que ocurre en momentos "quirúrgicos" y precisos del calendario donde algo se acomoda internamente.

Para Aries, del 18 de marzo al 6 de abril, el cambio implica dejar de demostrar fortaleza permanente y abandonar la competencia. Tauro, entre el 11 y 29 de mayo, soltará situaciones sostenidas por costumbre o miedo para encontrar seguridad real. Géminis se sentirá liberado del 23 de junio al 10 de julio al expresar verdades que ordenan sus vínculos y pensamientos.

Del 15 al 31 de julio, Cáncer soltará culpas familiares antiguas, comprendiendo que el autocastigo ya no tiene sentido. Leo experimentará del 9 al 26 de agosto una autonomía nueva al dejar de depender de la validación y los aplausos ajenos. Entre el 5 y 22 de septiembre, Virgo respirará mejor al ceder el control y aceptar la imperfección sin angustia.

Libra priorizará su propia paz del 1 al 18 de octubre, soltando vínculos desequilibrados donde solía ceder para evitar conflictos. Escorpio vivirá una sanación profunda de hechos del pasado que perderán su fuerza dolorosa entre el 4 y 20 de noviembre. Por su parte, Sagitario, del 27 de noviembre al 14 de diciembre, abandonará obligaciones o roles asumidos por inercia que no representan sus deseos reales.

Finalmente, Capricornio entenderá entre el 6 y 24 de enero que descansar también es avanzar, liberándose de la autoexigencia extrema. Acuario aceptará su diferencia sin necesidad de dar explicaciones ni justificarse del 12 al 28 de febrero. El ciclo se completa con Piscis, quien del 8 al 25 de marzo soltará cargas emocionales de terceros para recuperar su energía y calma interior.