La ciudad de Posadas quedó conmocionada luego de que una joven de 23 años y su madre, de 42, fueran detenidas acusadas de producir, almacenar y vender material de abuso sexual infantil. La víctima directa es una nena de 3 años, hija de la primera y nieta de la segunda.

De acuerdo con la investigación judicial, las mujeres vendían videos de contenido sexual protagonizados por la menor, cobrando $1500 por cada archivo a través de la aplicación Telegram. El dinero era recibido mediante una billetera virtual, lo que permitió rastrear las transacciones y confirmar la maniobra delictiva.

El operativo fue llevado adelante días atrás por la Fiscalía de Ciberdelitos junto a la División de Delitos Sexuales de la Policía de Misiones, en el barrio Rocamora. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron tres teléfonos celulares, prendas de vestir infantiles y otros objetos que coincidían con los elementos observados en los videos difundidos.

El fiscal Juan Pablo Espeche, a cargo del caso, explicó: “Llega a la Fiscalía la denuncia de una persona del círculo íntimo, donde se manifiesta que vendían contenido de explotación sexual infantil. A partir de eso se inicia la investigación, se corroboran los datos y se ordena el allanamiento y la detención”.

La investigación se originó luego de que la expareja de la mujer más joven (presunto padre de la víctima) denunciara violencia familiar. Esa presentación fue derivada al Juzgado de Violencia Familiar N.º 1, que, ante la gravedad de los hechos, remitió la causa a la Justicia Penal por posibles delitos de explotación sexual infantil.

Durante el procedimiento también se rescataron otras dos niñas que vivían en la vivienda junto a las imputadas. Las tres menores fueron trasladadas al Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia para su evaluación y luego quedaron bajo resguardo estatal en un hogar provincial. “Hay que esperar el análisis de los teléfonos y dispositivos. Es una etapa clave de la investigación”, destacó el fiscal Espeche, al confirmar que no se descarta la existencia de más material producido ni de nuevas víctimas dentro del grupo familiar.

El juez de Instrucción N.º 7, Miguel Mattos, indagó a ambas mujeres y resolvió mantener la imputación tras analizar la prueba reunida. Las sospechosas permanecen detenidas y a disposición de la Justicia.

Con los peritajes digitales en marcha, los investigadores intentan determinar si los videos fueron enviados a otras provincias o al exterior, a través de redes de comercialización en la deep web o plataformas de mensajería cerradas.

Por ahora, la causa se centra en identificar el alcance del material y en garantizar la contención psicológica y protección judicial de la víctima.