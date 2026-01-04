Ian Lucas reveló el consejo que le dio Maxi López en medio de su romance con Evangelina

La convivencia durante las extensas jornadas de grabación de MasterChef Celebrity ha permitido que diversos participantes consoliden una relación de amistad que trasciende lo laboral. Entre los vínculos más llamativos del certamen destaca el grupo compuesto por el Turco Husain, Maxi López e Ian Lucas.

Este último, durante una visita al programa del Pelado López en Telefe, explicó que al ser el menor, recibe constante guía de sus compañeros. El joven detalló la dinámica del equipo: "Maxi es el presidente y el Turco el vicepresidente, y me dan consejos de vestuarios, con muchos códigos. Yo soy el capitán del grupo, me guían y me dicen ´por acá si, por acá no´".

Dentro de este marco de protección, Lucas reveló una situación particular que involucró a la conductora del programa, Wanda Nara. Según su testimonio, Maxi López intervino para resguardar su privacidad: "Una vuelta Maxi me salvó, me rescató de Wanda. Ella quería ver mi teléfono y Maxi me advirtió que jamás se lo de. Ella sabe qué decirte para pincharte y sacarte toda la información, por eso es la conductora del programa, pero mis amigos me lo prohibieron".

Pese a la advertencia, el participante aseguró que no tiene inconvenientes en mostrar su celular porque no oculta nada y aclaró sobre su estado civil: "cuando esté de novio, yo mismo lo voy a contar".

En paralelo, los rumores sobre un romance entre Ian y Evangelina Anderson cobran fuerza debido a las interacciones que ambos mantienen en redes sociales, donde intercambian "likes" y comentarios.

El joven alimentó las sospechas con una publicación en X: "Mi futura esposa está pasando otro año nuevo sin mí". El juego mediático también se hace presente en las cocinas de MasterChef, donde Anderson lanzó una frase con doble sentido: "¿Mi amor estás usando tu berenjena? ¿Me prestás tu berenjena?", a lo que Lucas respondió con una sonrisa y comentarios pícaros.