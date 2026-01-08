Por qué Jorge Rial le regaló una heladera a Morena mientras está presa

En una reciente entrevista en el programa "La posta del espectáculo" por la TV Pública, el abogado Martín Leiro compartió pormenores sobre la realidad que vive Morena Rial en el establecimiento penitenciario donde se encuentra detenida.

Uno de los puntos que más interés generó fue el envío de un electrodoméstico por parte de su padre: “Yo la última vez que fui, le llevé la heladera, que se la compró Jorge, me la mandó a casa, por el tema del hielo”. Según explicó el letrado, este pedido responde a una necesidad específica de la joven: “Ella tiene un TOC, que come hielo. Consume hielo permanentemente, que le externa, eso le hace bien”.

Publicidad

Respecto al panorama judicial y el ánimo de su defendida, Leiro señaló que las constantes negativas del sistema han afectado a Morena. “La angustia de Morena es que cuando, no, quedate tranquila, que vas a tener la domiciliaria, se la niegan; quedate que en Cámara se gana, no se ganó”, relató el abogado, añadiendo que “entonces, Morena tiene una angustia ya por una cuestión de falta de resultado”.

Asimismo, expresó una fuerte crítica personal hacia el proceso: “Para mí no se la está tratando de igual manera que la ley que a otra persona. Pienso que están actuando más por el qué dirán que por lo que por ley corresponde. Esa es mi opinión y es una opinión de carácter personal”.

Publicidad

En el ámbito personal y de salud, el letrado confirmó que la joven se encuentra soltera: "Con su novio tengo entendido que no hay más novio. No hay más novio”. También aclaró situaciones que habían generado preocupación, como su alimentación y un incidente con un insecto.

“Le costó el tema de la alimentación, pero ya lo superó”, afirmó, y sobre la higiene del lugar comentó: “El tema de la araña no lo tomé como muy trascendente, porque pueden pasar ahí o acá, es una cuestión de la limpieza”.

Publicidad

Leiro también desmintió las versiones de un posible embarazo, vinculando el malestar físico al estrés del encierro. “El tema del embarazo resultó ser que era lo que se llama efecto postraumático. Tuvo un atraso que se debía al estado de nerviosismo, incertidumbre, de estar ahí”, detalló.

Finalmente, destacó que Morena está cumpliendo tareas laborales: “Ella está trabajando en el área que lleva todos los legajos de los detenidos, el control de todos los internos”. Concluyó con una perspectiva optimista sobre su futuro: “Yo la veo positiva, tanto para su vida personal como para su reinserción a la sociedad cuando pueda salir”.