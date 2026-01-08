El coordinador de Gabinete de Capital, César Aguilar, brindó detalles sobre la intervención realizada este jueves 8 de enero en la casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, que permanecía usurpada desde hacía casi tres años. La vivienda fue finalmente recuperada y devuelta a sus propietarios tras un proceso que incluyó actuaciones judiciales, operativos de seguridad y tareas de saneamiento ordenadas por el Ejecutivo municipal.

Aguilar remarcó a DIARIO HUARPE que la decisión de avanzar respondió a una situación sostenida de conflictividad en el barrio. “Después de varios meses de trabajo conjunto con la Fiscalía y a partir de la instrucción directa de la intendenta Susana Laciar, se tomó la determinación de intervenir debido a la gran cantidad de denuncias realizadas por los vecinos”, señaló, al precisar que los reclamos no provenían únicamente de las propiedades lindantes sino de varias manzanas del sector.

El funcionario describió el rol que cumplía el inmueble dentro de la dinámica delictiva de la zona. “Aquí funcionaba un refugio de delincuentes, desde donde se cometían distintos hechos y luego se regresaba para resguardarse”, afirmó. Según explicó, esa situación obligó a acelerar las gestiones ante la Justicia de Faltas para poder actuar con respaldo legal.

Aguilar detalló que la intervención se concretó tras la emisión de una orden judicial. “La intendenta gestionó el contacto con la Fiscalía, que a su vez articuló con el Juzgado de Faltas de la Capital, a cargo del doctor Hernández, lo que permitió emitir la orden correspondiente”, indicó. En paralelo, destacó el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad de la provincia y el trabajo coordinado con su titular, Enrique Delgado.

En relación con los ocupantes, el jefe de Gabinete recordó que durante un primer operativo se produjo la detención de alrededor de 20 personas. “En aquella instancia se realizó una detención general y, con el correr del proceso, muchas personas se retiraron voluntariamente”, explicó. Asimismo, aclaró que quienes no registraban antecedentes penales abandonaron el lugar por decisión propia.

Consultado sobre la situación habitacional de quienes permanecían en el inmueble, Aguilar fue categórico al delimitar responsabilidades. “El Municipio no cuenta con hogares de acogida ni soluciones habitacionales, por lo que esa intervención corresponde al Gobierno de la provincia”, expresó. En ese marco, precisó que se trataba de un reducido grupo de personas que alquilaban habitaciones de manera informal, lo que constituía una actividad comercial ilegítima.

Una vez concretado el desalojo definitivo, Aguilar señaló que el Ejecutivo dispuso avanzar con tareas de saneamiento antes de devolver la propiedad. “La orden fue dejar la casa en condiciones, retirar la enorme cantidad de basura acumulada y realizar una desinfección general”, explicó, y destacó el trabajo del personal de servicios municipales y del área de Medio Ambiente.

Finalmente, el funcionario confirmó que los propietarios adoptaron medidas preventivas para evitar nuevas usurpaciones. “La vivienda contará con guardia permanente y ya fue puesta en venta, lo que brinda tranquilidad para que esta situación no vuelva a repetirse”, concluyó.