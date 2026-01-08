En el marco de una compleja situación financiera para su familia, Cande Tinelli ha decidido volcarse a la tendencia de la moda circular para desprenderse de las prendas que ya no utiliza. Esta determinación surge en un contexto donde, según trascendió, su padre Marcelo habría dejado de brindarle sustento económico, por lo cual la joven "tiene que pagar un alquiler en dólares".

A través de sus plataformas digitales, la influencer dio a conocer una selección de productos que incluye remeras, tops, shorts, polleras y calzado. Entre las piezas más costosas figura una réplica de una cartera Prada con brillos, valuada en 186.667 pesos, aunque el precio se reduce a 140.000 pesos si el pago se realiza mediante depósito o transferencia bancaria.

El catálogo de ventas también destaca borcegos de la firma Zara y una campera de cuero vintage de la marca George, ambos ofrecidos a 160.000 pesos. Asimismo, se encuentran disponibles un body Namilia por 140.000 pesos y una blusa de plush marca Zara a 80.000 pesos. En el segmento de menor valor, se ofrecen zapatillas blancas Adidas y una pollera de hilo con diseño "cut out" de Biensur, cada una por un precio de 74.667 pesos.