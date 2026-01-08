Cultura y Espectáculos > Contundente
Maxi López contó por qué abandonó a su esposa a días de ser madre
POR REDACCIÓN
Maxi López ha resuelto establecerse de forma permanente en Argentina tras años de residencia en el exterior. La decisión generó controversia, ya que el exjugador regresó al país a menos de una semana del nacimiento de Lando, su quinto hijo y segundo con Daniela Christiansson.
López reveló que el parto natural del bebé, ocurrido el 31 de diciembre, casi lo hace "calentar" debido a que la espera colisionaba con sus compromisos laborales en el país. En medio de esas críticas, recordó haberle dicho al médico la frase "vamos a hacerlo salir", un comentario que se viralizó rápidamente y despertó cuestionamientos de figuras como Malena Pichot.
Sobre los motivos de su apresurada vuelta, el integrante de MasterChef Celebrity explicó: "Vine ahora rápido porque estoy empezando a buscar una casa para mudarnos. Necesito encontrar una casa que esté preparada, tengo poco tiempo porque en algunos meses mi familia puede viajar para acá".
El proyecto de mudanza responde tanto a ofertas laborales atractivas surgidas del reality de cocina como al deseo de estar cerca de los hijos que comparte con Wanda Nara.
Respecto a la organización familiar, el deportista declaró: "Estoy empezando a estructurar todo. También estoy hablando con Wanda para ver donde ella va a estar viviendo para poder estar cerca de mis hijos, ese es el plan". Finalmente, al ser consultado por Nati Jota sobre si el traslado es un hecho, López aseguró: "Si, lo estoy realizando, ya está decidido".