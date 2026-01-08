Este jueves 8 de enero, desde las 9 de la mañana, se llevó adelante un operativo integral en la histórica casona ubicada sobre avenida Rawson, entre Córdoba y General Paz, en Capital. La intervención incluyó tareas de limpieza profunda, desinfección y retiro de residuos acumulados en el interior del inmueble, que estuvo ocupado durante casi tres años.

El operativo contó con la participación del secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el secretario del Juzgado de Faltas, Sergio Contegrand; personal de la Policía de San Juan y equipos de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Capital. La acción se dio luego de que los legítimos propietarios recuperaran la posesión de la vivienda, con intervención judicial.

La toma de posesión y el rol de la Justicia

Sebastián Varela, apoderado legal de la familia propietaria, explicó que la recuperación del inmueble fue el resultado de un trabajo prolongado y coordinado. “El 25 de diciembre, tras una investigación y una logística que veníamos trabajando con mucha discreción, pudimos hacernos presentes y tomar posesión del inmueble en nombre de nuestros clientes”, señaló en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según detalló, la salida de las personas que ocupaban la casona se dio de manera voluntaria luego de los procedimientos municipales. “Hubo una deposición voluntaria de parte de quienes ocupaban el lugar, a partir del allanamiento que se realizó por una cuestión de sanidad ambiental vecinal”, indicó.

Varela recordó que el proceso judicial se extendió durante años. “Hace casi cuatro años que trabajamos con esta causa, luego de la declaratoria de herederos. Desde ahí continuamos con los pasos necesarios para el desalojo, que se fue demorando por distintas situaciones procedimentales”, explicó.

Un inmueble en estado crítico

El apoderado describió el deterioro en el que se encontraba la propiedad al momento de la recuperación. “El ingreso al lugar era totalmente nauseabundo. No había sanitarios, había una sola canilla de la que apenas salía agua y las condiciones de habitabilidad eran paupérrimas”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la falta de servicios básicos marcó un límite. “Uno puede intentar negociar ciertas condiciones de dignidad, pero cuando no hay servicios esenciales, ya se trata de una situación extrema”, sostuvo.

La casona fue durante meses foco de denuncias vecinales por malos olores, acumulación de residuos y episodios de violencia, algunos de los cuales derivaron en allanamientos y detenciones.

Historia familiar y valor simbólico

Varela explicó que la propiedad tiene un fuerte valor emocional para los dueños. “Este es un lugar muy sensible para la familia. De acá salió su padre, que falleció durante la pandemia. Es una casa que les genera mucha nostalgia y tristeza”, señaló.

Sobre el uso histórico del inmueble, aclaró que siempre fue un emprendimiento familiar. “Desde la época de los abuelos funcionó como una posada. Luego fue hospedaje transitorio, sobre todo para personas que venían por el hospital o trabajadores temporarios en épocas de cosecha”, relató. Y agregó: “Hay versiones de todo tipo sobre lo que supuestamente pasaba acá, pero no nos consta. Fue un negocio familiar hasta donde pudo sostenerse”.

Dimensiones del terreno y futuro del inmueble

En cuanto a las características edilicias, Varela detalló que el terreno tiene casi 600 metros cuadrados, con un frente de aproximadamente 11,20 metros y unos 52 metros de fondo. “Todo lo que es estructura y metros cubiertos hoy es como si no existiera, por el deterioro del tiempo y la falta de mantenimiento”, afirmó.

Por ese motivo, consideró que una restauración integral implicaría un costo muy elevado. “Quien compre este lugar debería pensar en el valor del terreno y, quizás, conservar algún sector puntual, como el balcón histórico que tiene arriba, que es un mirador muy hermoso”, explicó.

Salida al mercado y consultas

Una vez finalizadas las tareas de limpieza y saneamiento, la casona será puesta a la venta. Sin precisar un valor exacto, Varela indicó que “se trata de un inmueble con un precio de partida cercano a los 400.000 dólares, por su potencialidad y ubicación”.

El apoderado señaló que ya comenzaron a recibir consultas. “Tenemos llamados de San Juan, de Mendoza —donde tenemos sucursal— y también de Buenos Aires. Todo se maneja de manera personal y confidencial, ya sea de forma presencial o por videollamada”, explicó.

Finalmente, subrayó que el objetivo es resguardar el futuro de la familia propietaria. “Son personas que quedaron en una situación económica muy frágil tras la muerte de su padre. Nuestra prioridad es proteger su futuro y ayudarlos a restablecer su vida, no hacer un negocio conveniente solo para los intermediarios”, concluyó.