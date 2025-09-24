¡Impresionante! Jake Paul y Gervonta Davis apostaron 2 millones de dólares antes de la pelea

El esperado combate entre Jake Paul y Gervonta Davis, que se celebrará el 14 de noviembre, ha subido de temperatura mucho antes de que suene la campana. En un movimiento que fusiona el espectáculo y el riesgo, ambos boxeadores han acordado una apuesta personal de 2 millones de dólares sobre el resultado del enfrentamiento. Esta decisión, tomada de forma espontánea, añade un nuevo nivel de intriga y adrenalina a una de las peleas más esperadas del año.

La idea de la apuesta surgió durante la conferencia de prensa previa al combate, en un intercambio inesperado. El popular streamer Adin Ross intentó retar a Davis a apostar 250,000 dólares, una propuesta que el boxeador de Baltimore rechazó, contraofertando con 500,000 dólares. Ross, al no querer asumir la cifra, buscó la ayuda de Paul: "Jake, van a ganar 50 millones de dólares en Netflix por esto, no puedo hacerlo. Tú divides la apuesta conmigo: 250, 250".

Publicidad

Pero lejos de aceptar la propuesta de su colega, Jake Paul decidió elevar el riesgo y propuso un millón de dólares. La respuesta de Davis fue inmediata: duplicó la cifra, llevando la apuesta a 2 millones de dólares. Sin dudar, Paul aceptó el desafío con un apretón de manos, sellando el trato. A pesar del revuelo generado entre el público, Davis se mantuvo imperturbable, minimizando la magnitud de la apuesta con un gesto de confianza: "Pan comido, hermano", afirmó.

La legalidad de la apuesta: ¿pueden los boxeadores apostar por sí mismos?

La millonaria apuesta ha generado un debate sobre la legalidad de este tipo de transacciones en los deportes de combate. Las regulaciones son claras en un punto: es ilegal que un peleador apueste en contra de sí mismo, ya que se considera un intento de amaño de la pelea, un delito grave. Sin embargo, apostar a su propia victoria se sitúa en una zona gris legal.

Publicidad

En el caso de Jake Paul y Davis, la apuesta no infringiría las normativas, ya que no se trataría de una apuesta en contra de sí mismos. Si bien el acto de apostar sobre el propio resultado tiene sus restricciones, estas varían según las reglas específicas de cada combate. Por lo tanto, aunque la apuesta pueda ser cuestionable desde una perspectiva ética, Jake Paul y Gervonta Davis no deberían enfrentar problemas legales, añadiendo una capa extra de dramatismo a su anticipado enfrentamiento.