El asesinato del empresario agrícola y ganadero sanjuanino Sergio Mariano Nacenta, ocurrido el sábado a la madrugada en Las Heras, tuvo un avance clave este lunes con la imputación formal del único detenido en la causa. Se trata de Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, conocido como el “Negro Matías”, quien quedó acusado de homicidio criminis causa en concurso real con tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, presentó la acusación en audiencia y dispuso que Alonso Jara sea trasladado al penal provincial mientras continúa la investigación. La imputación es una de las más severas del Código Penal y prevé prisión perpetua en caso de condena.

El detenido fue apresado el domingo durante un operativo en el barrio Santo Tomás de Aquino, a pocas cuadras del lugar del crimen. En su domicilio, efectivos de la División Homicidios secuestraron dos celulares, un cañón tipo carabina calibre 22, cargadores, una mira telescópica y otras piezas de armas de fuego.

La víctima, de 59 años, fue hallada sin vida dentro de su camioneta Toyota Hilux gris sobre calle Paso Hondo. Presentaba un disparo en el costado izquierdo y el vehículo había quedado contra una acequia, lo que reforzó la hipótesis de que intentó escapar durante el ataque.

Un elemento clave de la pesquisa es que Nacenta hablaba por teléfono mediante el bluetooth del vehículo con una joven al momento del crimen. Los investigadores sospechan que esa comunicación pudo haberlo llevado hasta la zona cercana a un asentamiento donde fue emboscado.

El historial delictivo de Alonso Jara es amplio: registra condenas por lesiones graves con arma de fuego, amenazas, portación ilegal y coacciones. Había recuperado la libertad en junio de 2024 tras cumplir una condena unificada de tres años y medio en el penal de San Felipe.

Los pesquisas sostienen que el móvil del ataque fue el robo, aunque no llegó a concretarse. La calificación de homicidio criminis causa responde a que el crimen habría tenido como objetivo garantizar la impunidad de otro delito.

La fiscal Lazo ordenó peritar el celular de la víctima para reconstruir sus últimos movimientos y contactos. Además, se revisaron cámaras de seguridad de la zona y se continúan tomando testimonios. Alonso Jara, único detenido en la causa, se abstuvo de declarar.