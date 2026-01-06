En plena temporada estival, San Juan logró hacerse presente en uno de los principales destinos turísticos del país con la inauguración del espacio Origen San Juan en Mar del Plata. La iniciativa se convirtió en un punto de encuentro para miles de visitantes que pudieron conocer de primera mano la producción, la cultura y la propuesta turística de la provincia.

Los productos regionales fueron atractivos para los turistas.

La puesta en marcha de Origen San Juan es el resultado de un trabajo articulado entre la Agencia Calidad San Juan y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de aprovechar la masiva afluencia de turistas a la Costa Atlántica para fortalecer el vínculo entre la provincia y visitantes de todo el país.

La promoción turística es fundamental en la época estival en Mar del Plata.

Ubicado en Avenida Güemes 3215, uno de los polos comerciales y gastronómicos más concurridos de Mar del Plata, el espacio reúne a más de 52 productores sanjuaninos. Allí, los veraneantes pueden degustar y adquirir aceites de oliva, vinos y otros productos regionales, además de acceder a información turística que invita a imaginar y planificar un futuro viaje a San Juan.

Grandes y pequeños degustaron productos locales.

Desde el ingreso, promotores acompañan la experiencia con juegos y actividades lúdicas pensadas para grandes y chicos, acercando de manera dinámica los paisajes, tradiciones y atractivos de la provincia. La propuesta se completa con la entrega de premios y merchandising institucional, buscando generar recuerdos y emociones asociadas a la identidad sanjuanina.

Representantes locales cortaron la cinta de inauguración.

En el interior del local, los visitantes se detienen a probar sabores característicos como los dulces de membrillo, los pistachos, los aceites de oliva y los vinos, en un espacio diseñado para disfrutar y conocer la esencia productiva de San Juan.

Además, representantes de la Dirección de Comercio Exterior forman parte de la iniciativa con el objetivo de vincular la oferta exportable sanjuanina con potenciales interesados, ampliando oportunidades comerciales y proyectando la producción local hacia nuevos mercados.

Con esta propuesta, y con la próxima apertura de un espacio similar en Pinamar, San Juan refuerza su presencia en el verano argentino no solo como destino turístico, sino también como una provincia que comparte su identidad, su trabajo y su cultura, invitando a cada visitante a llevarse un pedacito de su esencia.