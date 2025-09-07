Una joven mamá y su hijo de cinco años quedaron sin nada tras un incendio que destruyó por completo su humilde vivienda en Villa Ianello, departamento 25 de Mayo. La tragedia ocurrió en plena madrugada del sábado 6 de septiembre y, afortunadamente, ambos se encontraban fuera de la casa, evitando así daños personales. Ahora, madre e hijo necesitan del apoyo de la comunidad sanjuanina para recuperar lo perdido y reconstruir su hogar.

Mariana Francisca Morán, de 22 años, y su pequeño hijo de cinco años vivían en una humilde vivienda de caña y barro que se convirtió en cenizas en cuestión de minutos. Afortunadamente, ambos no se encontraban en la casa al momento del incendio, según relató María Fernández, madre de Mariana, a DIARIO HUARPE. “Todo se quemó, no quedó nada. Ella vivía sola con el nene y ahora está sin nada”, comentó Fernández.

La casa quedó completamente destruida.

Tras el incendio, al lugar acudieron Bomberos para sofocar el fuego y personal de la Comisaría 10ª, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas cercanas.

María Fernández explicó que aparentemente el siniestro se habría producido entre las 4 y las 5 de la madrugada y que sospechan que pudo ser intencional, ya que la vivienda se encontraba en condiciones precarias tras las lluvias recientes y carecía de suministro eléctrico. “No sabemos qué habrá iniciado el fuego porque la casa no tenía electricidad porque las lluvias habían dañado mucho la construcción”, comentó Fernández.

Restos de la vivienda de Mariana y su hijo tras el voraz incendio.

Tras el fuerte temporal que azotó Santa Rosa los días 30 y 31 de agosto, Mariana y su hijo se habían mudado temporalmente a la casa de sus padres debido a los daños sufridos en su hogar. Por lo que, afortunadamente, no se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el incendio, lo que evitó consecuencias graves.

Bomberos y personal de la Comisaría 10ª trabajando en el lugar para controlar las llamas

La pequeña familia solicita la colaboración de la comunidad sanjuanina mediante donaciones de ropa, alimentos, colchones y otros elementos de primera necesidad, así como contribuciones económicas, para poder reponer lo perdido. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con Mariana al número de celular 264-5-716649, a través del alias fransisca.240, o entregando donaciones directamente en la vivienda de sus padres, ubicada en Villa Ianello manzana 10 casa 8.