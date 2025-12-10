El ex senador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, están detenidos en Paraguay por intentar ingresar con 200.000 dólares sin declarar. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa y aguardan una resolución de la Corte Suprema del país vecino que definirá si son extraditados a Argentina.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos, incluyendo el lavado de dinero. La Fiscalía de Paraguay se expresó a favor de la extradición, con la condición de que se lo enjuicie por contrabando antes.

Kueider no aceptó el trámite simplificado, lo que llevó a un juicio. Sus abogados defensores plantearon incidentes formales para demorar el trámite, pero el juez de Garantías en lo Penal N° 9 y el Tribunal de Apelaciones confirmaron la decisión.

La Corte Suprema de Paraguay se dividirá en salas para atender distintas temáticas, y la Sala Constitucional y la Penal tomarán intervención en el caso. La Corte Suprema puede avalar lo actuado en los tribunales inferiores o establecer rectificaciones. Si establece rectificaciones, el proceso de extradición encontraría una traba.

Las audiencias por el juicio por contrabando están previstas para abril de 2026. Los representantes de Kueider y Guinsel plantearon un esquema defensivo basado en formalidades, pero el Tribunal de Apelaciones consideró que el reclamo era improcedente y no había un agravio que justificara alguna modificación del auto recurrido.

