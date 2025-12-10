El sanjuanino Mauricio Morales, propietario de Ok Eventos, fue imputado este miércoles 10 de diciembre por el delito de estafa genérica en una de las 24 causas iniciadas en Mendoza. La investigación apunta a que dejó sin fiestas de egresados, casamientos y cumpleaños de 15 a miles de personas en los últimos meses.

Según confirmó la fiscal Susana Muscianisi, la imputación corresponde a una de las causas abiertas tras las denuncias recibidas por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. Las imputaciones restantes se formalizarán de manera progresiva, a medida que avancen en el análisis del material probatorio.

Publicidad

Fuentes fiscales indicaron que solo en fiestas de egresados existen seis eventos distintos, cada uno con cerca de 100 damnificados. A esto se suman contratos por cumpleaños y casamientos en los que Morales habría incumplido con la organización, el servicio y el montaje.

Allanamientos y secuestros en Mendoza

En los procedimientos realizados en la vecina provincia, los investigadores encontraron una gran cantidad de equipamiento destinado a eventos, además de alimentos en mal estado.

Publicidad

Los efectivos secuestraron freezers, heladeras, hornos, cocinas, balanzas, parlantes, luces, manteles, cubresillas, pantallas de proyección, un sillón de fiestas y letras gigantes, entre otros elementos vinculados al armado de celebraciones.

Previo al ingreso, vecinos señalaron que desde la vivienda provenía un olor penetrante a comida descompuesta, situación que fue corroborada por la policía. En el interior hallaron comida en proceso de elaboración sobre mesas deterioradas, recipientes con alimentos en mal estado, carne en bolsas de nylon, fiambres, mariscos y verduras en estado de pudrición, sin cadena de frío ni condiciones de higiene.

Publicidad

La detención en Rivadavia

Mientras avanzaban los allanamientos en Mendoza, Morales fue detenido en el departamento Rivadavia, en San Juan. Según fuentes policiales, intentó escapar al ser interceptado, pero fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento se secuestraron una pistola, documentos, dos vehículos y el teléfono celular del acusado. La captura se concretó en el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, coordinado entre el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la Justicia Penal mendocina y las autoridades judiciales de San Juan.

Los organismos intervinientes destacaron que la cooperación entre ambas provincias fue clave para lograr una detención rápida y evitar la fuga de un acusado que operaba en distintas jurisdicciones.

Próximos pasos judiciales

Tras su detención, Mauricio Morales enfrenta cargos por estafa y será procesado mientras continúan las investigaciones para determinar la magnitud de los hechos denunciados y el alcance de su actividad comercial. Desde la Fiscalía indicaron que las decisiones sobre las restantes causas se tomarán en los próximos días, conforme avance el análisis de los elementos secuestrados y las declaraciones de las víctimas.