País > Modelo 2006
El Gobierno subastará una Ferrari F430 decomisada al narcotráfico
POR REDACCIÓN
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, subastará una Ferrari F430 del año 2006, decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy la subasta en Casa Rosada, a dos años de gestión del presidente Javier Milei.
El remate se encuentra en la página del organismo, correspondiente a la subasta pública número 392-0108-SPU25, con un precio base de 182.277 dólares. Se trata de un vehículo rojo de alta gama, con 16.855 kilómetros de uso, que será subastada de manera virtual el 3 de febrero del año 2026.
"El Estado dejará atrás décadas de opacidad y desuso", afirmó Adorni. La inscripción del super deportivo italiano estará abierta hasta el martes 27 de enero. Para ofertar es necesaria la inscripción en la página web de ComprAr, y el monto mínimo para redoblar ofertas es de 5.000 dólares.
La subasta se realizará a las 14 del 3 de febrero a través del sitio web mencionado y durará una hora. El monto mínimo para redoblar ofertas es de 5 mil dólares. En base a la cifra base, la cotización trasladada a pesos es de 267.035.805, al valor oficial del dólar, y de 264.301.650 pesos según el valor del dólar blue.
La AABE subastará además una serie de propiedades ubicadas en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Hasta el momento, la administración libertaria acumula un total de 321.915.200 dólares en ventas de bienes muebles e inmuebles. Muchos de los inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala.
Fuente: Infobae