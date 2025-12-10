La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, subastará una Ferrari F430 del año 2006, decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy la subasta en Casa Rosada, a dos años de gestión del presidente Javier Milei.

El remate se encuentra en la página del organismo, correspondiente a la subasta pública número 392-0108-SPU25, con un precio base de 182.277 dólares. Se trata de un vehículo rojo de alta gama, con 16.855 kilómetros de uso, que será subastada de manera virtual el 3 de febrero del año 2026.

"El Estado dejará atrás décadas de opacidad y desuso", afirmó Adorni. La inscripción del super deportivo italiano estará abierta hasta el martes 27 de enero. Para ofertar es necesaria la inscripción en la página web de ComprAr, y el monto mínimo para redoblar ofertas es de 5.000 dólares.

La subasta se realizará a las 14 del 3 de febrero a través del sitio web mencionado y durará una hora. El monto mínimo para redoblar ofertas es de 5 mil dólares. En base a la cifra base, la cotización trasladada a pesos es de 267.035.805, al valor oficial del dólar, y de 264.301.650 pesos según el valor del dólar blue.

La AABE subastará además una serie de propiedades ubicadas en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Hasta el momento, la administración libertaria acumula un total de 321.915.200 dólares en ventas de bienes muebles e inmuebles. Muchos de los inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala.

