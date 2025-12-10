La Serena vive días de conmoción tras registrarse un nuevo caso de ahogamiento en sus playas. Esta vez, un adolescente chileno de 16 años falleció luego de permanecer cinco días internado en estado crítico, tras ser rescatado el pasado viernes en el sector norte de playa El Faro.

El hecho se suma al reciente caso del sanjuanino Alejandro Cabrera, cuyo cuerpo fue identificado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras un operativo conjunto en el borde costero. La secuencia de episodios volvió a instalar la preocupación por la seguridad en la zona durante la previa de la temporada estival.

El nuevo caso en playa El Faro

El Hospital de La Serena confirmó este miércoles el fallecimiento del joven chileno. “Lamentamos el sensible fallecimiento del paciente sexo masculino (16 años) que ingresó el pasado viernes 5 de diciembre al hospital por una asfixia por inmersión en el sector de Faro Norte”, indicaron desde el centro asistencial.

El adolescente había sido arrastrado por el oleaje por motivos que aún se investigan. Salvavidas de la zona lograron rescatarlo y le realizaron maniobras de reanimación en la playa, recuperándole el pulso antes de su traslado al hospital.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el joven murió tras cinco días en estado crítico.

Desde la Municipalidad de La Serena reiteraron el llamado a respetar las banderas rojas y las indicaciones de seguridad en los sectores no habilitados para el baño.

El caso del sanjuanino Alejandro Cabrera

En paralelo, la PDI confirmó el lunes que el cuerpo hallado días atrás en el sector de Cuatro Esquinas corresponde al adolescente argentino Alejandro Cabrera, desaparecido el 17 de noviembre mientras se bañaba junto a su familia.

La identificación se realizó mediante peritajes dactiloscópicos efectuados por personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística Regional.

Según informó el prefecto Jaime Lazo, la coincidencia científica permitió cerrar la etapa de búsqueda y avanzar con los trámites de repatriación.