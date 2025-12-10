La economía argentina se prepara para un escenario de crecimiento generalizado en 2026, impulsado por un Producto Bruto Interno (PBI) y consumo privado en alza del 4%, según un análisis sectorial difundido por la consultora Abeceb.

El informe identifica a las actividades exportadoras como protagonistas clave del año próximo, aunque advierte sobre la persistencia de disparidades estructurales en el ritmo de avance de cada rubro. Los sectores vinculados a las ventas al exterior encabezan el podio en cuanto a dinamismo, mientras los orientados al mercado interno acompañan la tendencia, pero a un ritmo más moderado.

La producción de petróleo se estima en un 16,9% de crecimiento, seguida de la construcción con un 12,1% y la venta de maquinaria agrícola con un 9,5%. Otros sectores que el documento analiza en detalle presentan desempeños destacados, aunque con matices.

La producción de agroquímicos crecerá 10,5%, pero ese avance no equipara la caída de 14,8% anotada recientemente. La electrónica de consumo repuntará un 8%, luego de haber trepado 32% durante 2025 y tras una fuerte baja de 36,5% durante 2024. La molienda de trigo incrementará su actividad en 7,5% y las ventas de fertilizantes lo harán en 7,1 por ciento, según las proyecciones de Abeceb.

El informe sectorial aborda además la performance de actividades industriales y extractivas. La producción automotriz repetirá un avance de 5,7% y el conjunto del sector industrial consolidará un aumento del 2,5%. Entre las exportaciones mineras se estima un crecimiento de 3,8%, luego de haber subido un 14% en 2025.

La economía basada en el conocimiento se consolidará como uno de los motores exportadores más relevantes, alcanzando en 2026 los USD 9.785 millones, con una expansión proyectada del 3%. La adopción acelerada de inteligencia artificial favorece la productividad y la generación de empleo calificado, aunque persisten desafíos ligados a los costos, la competencia global y ciertas restricciones en talento e infraestructura.

Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de la consultora, consideró que "el proceso de reconversión sectorial no está terminado, aunque podría aliviarse con la agenda de reformas —tributaria y laboral— cuyo impacto será gradual: acotado en 2026 y más visible hacia el mediano plazo".

El consumo privado se proyecta en un "récord histórico" con un alza en torno al 4% gracias a la mejora del salario real y la mayor disponibilidad de crédito. La industria acompañará la recuperación con una expansión cercana al 3%, aunque advierte que la producción seguirá cerca de 4% por debajo de los niveles de 2023.

El sector de la construcción ocupará un lugar clave en la transición de la economía argentina durante 2026, con un crecimiento anual estimado del 10,5%. El informe detalla que este avance no solo se explica por el impulso de los sectores más dinámicos, sino que también responde a un menor stock de viviendas en venta y una mejora gradual en la rentabilidad de los desarrollos residenciales.

La obra pública se reorganizará a partir de un nuevo esquema de transferencias a las provincias y concesiones público-privadas en rutas nacionales, mientras que el segmento privado no residencial concentrará el repunte en rubros con alta demanda estructural, como el retail, la logística para plataformas de comercio electrónico, los data centers, las energías renovables y el turismo.

Finalmente, la consultora visualiza para 2026 la combinación de un liderazgo persistente del sector exportador con señales de recuperación en la industria, el consumo y la construcción. El informe plantea que el proceso de adaptación exige mejoras continuas en productividad, escala y acceso a financiamiento, elementos que serán determinantes para consolidar un crecimiento más equilibrado entre todos los actores económicos.

Fuente: Infobae