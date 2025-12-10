En una reunión de alto voltaje político y administrativo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó este miércoles de un encuentro en Casa Rosada junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La cita formó parte de una agenda de trabajo que Nación viene desplegando con los mandatarios provinciales, y tuvo como ejes centrales la discusión del Presupuesto Nacional 2026 y los alcances del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares que el Gobierno nacional pretende debatir en las sesiones extraordinarias.

El encuentro se desarrolló en horas de la tarde y contó además con la presencia de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, quien forma parte del equipo técnico que trabaja en las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. Según fuentes oficiales, la conversación fue extensa y se centró en el impacto que las definiciones nacionales tendrán sobre la planificación financiera de las provincias, particularmente San Juan, cuya economía depende en gran medida de la obra pública, los recursos para innovación productiva y el marco regulatorio vinculado a la actividad minera.

Publicidad

Orrego planteó la necesidad de contar con certezas respecto del Presupuesto 2026, debido a que la provincia debe iniciar su propio proceso de armado del presupuesto local durante el segundo semestre del año. La discusión se da en un contexto nacional marcado por la reducción de partidas, la redefinición de subsidios y la decisión del Gobierno central de avanzar hacia un modelo de equilibrio fiscal sostenido. En ese marco, San Juan espera conocer cuáles serán las transferencias previstas, los programas que continuarán vigentes y el alcance de las nuevas pautas de financiamiento.

El otro tema que ocupó buena parte del diálogo fue el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, busca introducir cambios en la normativa vigente para compatibilizar la protección de zonas glaciares y periglaciares con proyectos productivos que hoy se encuentran condicionados por la interpretación restrictiva de la ley. Para San Juan, que tiene en carpeta emprendimientos mineros de envergadura internacional, el debate sobre la nueva ley es determinante.

Publicidad

Orrego manifestó que la provincia acompañará un esquema regulatorio que garantice la protección ambiental, pero que también permita avanzar con inversiones clave para el desarrollo económico local. En este sentido, la reunión con Santilli y Adorni permitió intercambiar visiones técnicas y anticipar lineamientos que el Ejecutivo nacional llevará al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada entre Nación y las provincias. Para Orrego, la agenda abierta en Casa Rosada será decisiva para los próximos meses, en un escenario donde cada definición presupuestaria y normativa puede modificar el margen de acción de San Juan de cara al 2026.