El Premio Nobel de Economía Robert C. Merton visitó Buenos Aires para participar en el evento que celebró los 30 años de la Fundación Capital, presidida por el ex titular del Banco Central, Martín Redrado. Durante una entrevista, el economista analizó el programa económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno y las complejidades vinculadas a la sostenibilidad del sistema previsional.

Merton elogió el enfoque económico del Gobierno, aunque señaló que un buen primer paso no garantiza el éxito de los siguientes. La flexibilidad y la credibilidad de las reformas en debate, como la previsional, serán determinantes para su viabilidad. El economista recibió el Premio Nobel de Economía en 1997 junto a Myron Scholes por sus aportes para "elaborar nuevos métodos para determinar el valor de los productos financieros derivados".

Al evaluar los ejes del programa económico del gobierno argentino, Merton destacó que la inflación ha bajado sustancialmente, aunque sigue siendo considerable. Los principios económicos detrás de la idea de reajustar el presupuesto y demás buscan lograr que todo sea sostenible. Sin embargo, ningún modelo refleja totalmente la complejidad de la realidad y, por eso, todos pueden fallar o no cumplir con las expectativas.

Merton también se refirió a la crítica de que un ajuste fiscal tan intenso impida el crecimiento de la economía, destacando que depende de los supuestos de fondo y que la Argentina no tiene una larga historia de superávits. En cuanto al sistema previsional, Merton enfatizó la importancia de la flexibilidad y la necesidad de construir un esquema con múltiples componentes para amortiguar buenas y malas situaciones.

En cuanto a la implementación de los bonos previsionales, Merton destacó que son una herramienta simple, eficiente y segura para ahorrar para la jubilación y que están diseñados como bonos públicos porque el Estado es el emisor de mayor solvencia. Finalmente, Merton enfatizó la importancia de definir a dónde se quiere llegar y luego encontrar el camino para hacerlo posible, priorizando la sostenibilidad y la flexibilidad en el diseño de sistemas previsionales para América Latina.

Fuente: Infobae