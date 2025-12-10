Huarpe Deportivo > Sorteo
Copa Argentina 2026: así quedaron los cruces de 32avos
La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos todos sus cruces de 32avos de final tras el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza, y San Martín de San Juan ya sabe cuál será su primer desafío en el certamen más federal del país: se enfrentará a Deportivo Madryn, en un cruce que promete intensidad entre dos equipos que comparten la Primera Nacional.
Será un duelo clave para el Verdinegro, que deberá medirse ante uno de los conjuntos más competitivos de la categoría. Aunque aún no hay fecha confirmada, el partido deberá disputarse antes del 15 de abril de 2026, plazo estipulado para los equipos que no participan de competencias Conmebol.
Una edición con cambios y grandes expectativas
Esta será la 14° edición de la Copa Argentina, que comenzará en la última semana de enero. El certamen abrirá con Independiente Rivadavia enfrentando a Estudiantes (BA), dado que la Lepra mendocina es la actual campeona. Además, el torneo sumará una novedad significativa: desde los octavos de final se utilizará el VAR, marcando una modernización del sistema arbitral que en 2025 solo se implementó en la final.
El cuadro ya tiene a los 64 equipos clasificados y todos conocen su primera parada en el camino. Entre los cruces más destacados figuran Boca ante Gimnasia de Chivilicoy, River contra Ciudad de Bolívar, San Lorenzo frente a Deportivo Rincón y Racing ante San Martín de Formosa. También Independiente se medirá con Atenas (RC), Newell’s con Acassuso y Rosario Central con Sportivo Belgrano.
Todos los cruces de la Copa Argentina 2026
- Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
- River vs. Ciudad de Bolívar
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
- Huracán vs. Olimpo
- Racing vs. San Martín (F)
- Independiente vs. Atenas (RC)
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento (LB)
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Newell´s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Riestra vs. Deportivo Maipú
- Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
- Aldosivi
- Argentinos Juniors
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano
- Boca Juniors
- Central Córdoba (SdE)
- Defensa y Justicia
- Deportivo Riestra
- Estudiantes de La Plata
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
- Huracán
- Independiente
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Lanús
- Newell’s Old Boys
- Platense
- River Plate
- Rosario Central
- San Lorenzo
- San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
- Sarmiento (Junín)
- Talleres
- Tigre
- Unión
- Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
- Agropecuario
- Atlanta
- Chaco For Ever
- Deportivo Maipú
- Deportivo Morón
- Estudiantes
- Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
- Gimnasia y Tiro de Salta
- San Martín de Tucumán
- San Miguel
- Temperley
- Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
- Acassuso
- Argentino de Merlo
- Deportivo Armenio
- Midland *Ascendió a la Primera Nacional
- Real Pilar
FEDERAL A
- Argentino de Monte Maíz
- Atenas de Río Cuarto
- Atlético de Rafaela
- Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
- Deportivo Rincón
- Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
- Olimpo
- San Martín de Formosa
- Sarmiento La Banda
- Sportivo Belgrano
PRIMERA C
- Camioneros *Ascendió a la Primera B
- Ituzaingó
- Sportivo Barracas
- Claypole
- El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
*A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales: a definir
Final: Miércoles 4 de noviembre de 2026.