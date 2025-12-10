La Copa Argentina 2026 ya tiene definidos todos sus cruces de 32avos de final tras el sorteo realizado en el predio Lionel Messi de Ezeiza, y San Martín de San Juan ya sabe cuál será su primer desafío en el certamen más federal del país: se enfrentará a Deportivo Madryn, en un cruce que promete intensidad entre dos equipos que comparten la Primera Nacional.

Será un duelo clave para el Verdinegro, que deberá medirse ante uno de los conjuntos más competitivos de la categoría. Aunque aún no hay fecha confirmada, el partido deberá disputarse antes del 15 de abril de 2026, plazo estipulado para los equipos que no participan de competencias Conmebol.

Una edición con cambios y grandes expectativas

Esta será la 14° edición de la Copa Argentina, que comenzará en la última semana de enero. El certamen abrirá con Independiente Rivadavia enfrentando a Estudiantes (BA), dado que la Lepra mendocina es la actual campeona. Además, el torneo sumará una novedad significativa: desde los octavos de final se utilizará el VAR, marcando una modernización del sistema arbitral que en 2025 solo se implementó en la final.

El cuadro ya tiene a los 64 equipos clasificados y todos conocen su primera parada en el camino. Entre los cruces más destacados figuran Boca ante Gimnasia de Chivilicoy, River contra Ciudad de Bolívar, San Lorenzo frente a Deportivo Rincón y Racing ante San Martín de Formosa. También Independiente se medirá con Atenas (RC), Newell’s con Acassuso y Rosario Central con Sportivo Belgrano.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy

River vs. Ciudad de Bolívar

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón

Huracán vs. Olimpo

Racing vs. San Martín (F)

Independiente vs. Atenas (RC)

Platense vs. Argentino (Monte Maíz)

Argentinos Juniors vs. Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento (LB)

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético de Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó

Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros

Newell´s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)

Central Córdoba vs. Gimnasia (J)

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Riestra vs. Deportivo Maipú

Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta

Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026

PRIMERA

Aldosivi

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba (SdE)

Defensa y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional

Huracán

Independiente

Independiente Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional

Sarmiento (Junín)

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

PRIMERA NACIONAL

Agropecuario

Atlanta

Chaco For Ever

Deportivo Maipú

Deportivo Morón

Estudiantes

Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera

Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera

Gimnasia y Tiro de Salta

San Martín de Tucumán

San Miguel

Temperley

Tristán Suárez

PRIMERA B METROPOLITANA

Acassuso

Argentino de Merlo

Deportivo Armenio

Midland *Ascendió a la Primera Nacional

Real Pilar

FEDERAL A

Argentino de Monte Maíz

Atenas de Río Cuarto

Atlético de Rafaela

Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional

Deportivo Rincón

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Olimpo

San Martín de Formosa

Sarmiento La Banda

Sportivo Belgrano

PRIMERA C

Camioneros *Ascendió a la Primera B

Ituzaingó

Sportivo Barracas

Claypole

El cronograma de la Copa Argentina 2026

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026

16avos de final:

Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs

Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs

Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026

8vos:

Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07

Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026

*A partir de esta instancia se jugará con VAR*

4tos y semifinales: a definir

Final: Miércoles 4 de noviembre de 2026.