El reciente robo de una camioneta al turista sanjuanino en La Serena encendió las alertas entre referentes del sector turístico de Chile, quienes advierten sobre una posible reactivación de bandas organizadas dedicadas al hurto de vehículos argentinos. El hecho ocurrió el pasado martes 2 de diciembre en el estacionamiento de un centro comercial, donde el matrimonio había ingresado para realizar compras y almorzar.

Laura Cerda, presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, señaló al diario El Día que este episodio refleja un comportamiento que no se registraba desde principios de año. “Con este primer robo de un vehículo argentino, vemos que se han vuelto a activar estas verdaderas mafias organizadas”, afirmó, explicando que los delincuentes buscan modelos específicos provenientes de Argentina.

La dirigente expresó que, si bien Carabineros y la PDI mantuvieron bajo control este tipo de delitos durante gran parte del año, el episodio encendió señales de alerta. También explicó que el gremio participa de reuniones de trabajo con autoridades para coordinar denuncias, procedimientos y acciones preventivas.

Refuerzo de seguridad ante la temporada estival

La preocupación se intensificó ante la cercanía del verano, cuando la población flotante de ciudades como La Serena, Coquimbo y Ovalle se duplica. En ese contexto, esta semana se concretó una reunión interinstitucional para coordinar medidas destinadas a enfrentar el aumento delictual.

El seremi de Seguridad, Adio González, explicó que se busca mantener la baja en los índices de delitos y distribuir refuerzos policiales provenientes de Santiago. Además, se trabajará con municipios para integrar cámaras, patrullas, móviles municipales, motos, helicópteros y salvavidas en las zonas de mayor tránsito turístico.

Desde los municipios también se implementaron acciones concretas. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, informó la instalación de dos puntos de seguridad permanentes, uno en el sector de Las Compañías y otro en la Avenida del Mar, donde suelen registrarse robos y daños en vehículos.

En Coquimbo, el alcalde (S), David Díaz López, destacó el despliegue de 74 salvavidas, torres de vigilancia, paramédicos y móviles de rescate desde el 1 de diciembre, además de patrullajes coordinados con Carabineros, la Armada y la PDI. A esto se suman nuevas cámaras de televigilancia y un contenedor policial en la Costanera financiado íntegramente por el municipio.

El robo al turista sanjuanino

El hecho ocurrió el martes 2 de diciembre, luego de que Miguel Rodríguez, el sanjuanino afectado, relató que estacionó su camioneta SW4 cerca de las 10 de la mañana y regresó al lugar tras almorzar, momento en que descubrió el robo. Aseguró que el vehículo estaba cerrado, con traba de volante instalada como medida preventiva.

Miguel Rodríguez, el sanjuanino que fue víctima del robo de su camioneta en Chile.

Gracias a la ayuda de conocidos residentes en Chile, realizó la denuncia ante Carabineros y accedió a las cámaras del complejo comercial, donde se ve que cerca de las 14 una banda organizada se lleva la camioneta. Rodríguez contó que le explicaron que estas organizaciones roban vehículos argentinos para trasladarlos rápidamente hacia la frontera con Bolivia, donde se facilitaría su regularización.

El turista permanecerá en Chile hasta completar los trámites del seguro y planea regresar a San Juan este viernes. Aclaró que no responsabiliza a los habitantes de La Serena y recomendó a quienes viajen estacionar solo en lugares vigilados, evitar dejar vehículos en zonas expuestas y considerar estacionamientos pagos o transporte público.