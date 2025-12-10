Un patrullaje de rutina terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de droga, dinero en efectivo y vehículos, el hecho ocurrió en el interior de la Villa 17 de Agosto, en el departamento Rawson, en San Juan. El operativo estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo, que realizaba tareas de prevención durante la noche del domingo.

De acuerdo a la información policial, los uniformados circulaban por la zona cuando observaron a un grupo de ocho hombres reunidos alrededor de un Volkswagen. Al intentar identificarlos, todos emprendieron la huida en distintas direcciones, lo que generó una persecución dentro del complejo habitacional.

Como resultado, los efectivos lograron aprehender a dos de los sospechosos. Durante el palpado de urgencia, a ambos se les secuestraron tres envoltorios con marihuana y uno con cocaína, además de $330.000 en efectivo, dinero que, según las primeras hipótesis, provendría de la venta de estupefacientes.

Inmediatamente, intervino personal de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas de campo y confirmó la presencia de sustancias ilícitas. Por disposición del Juzgado Federal de turno, los sospechosos quedaron detenidos en la Subcomisaría Villa Hipódromo.

Uno de los aprehendidos fue identificado como Braian Guajardo, de 30 años, domiciliado en el barrio Valle Grande. Al momento del operativo se movilizaba en una moto de 150 cc sin dominio, de la cual no pudo acreditar su procedencia. El rodado fue secuestrado y quedó radiado de circulación tras el acta correspondiente.

El otro detenido, Sergio López Lima, de 27 años, radicado en Pocito, tenía a su disposición un automóvil Volkswagen que también fue secuestrado debido a la falta de documentación. El vehículo quedó retenido a la espera de las medidas legales.

La investigación continúa en manos de la Justicia Federal, mientras que la policía mantiene reforzados los patrullajes en la zona debido a reiteradas denuncias por venta de droga y reuniones sospechosas en distintos puntos de la villa.