Incendio en conventillo de La Boca deja una mujer muerta y 4 heridos

Cerca de las 11:57hs, se registró una tragedia en el barrio porteño de La Boca, donde un incendio generalizado consumió un conventillo de tres plantas. El siniestro, localizado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, resultó en la muerte de una mujer de 70 años y requirió una evacuación masiva de los residentes.

En el operativo participaron cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), 11 móviles del SAME y la Policía de la Ciudad. Las llamas se desarrollaron sobre las maderas y chapas del segundo y último piso del edificio, extendiéndose rápidamente por todo el inmueble. Los equipos de emergencia centraron sus esfuerzos iniciales en evitar que el fuego alcanzara viviendas linderas mientras procedían con la asistencia médica.

El balance sanitario indica que el SAME asistió a un total de 19 personas en el lugar, de las cuales cuatro heridos debieron ser trasladados al Hospital Argerich. Respecto al estado de salud de los afectados, las autoridades informaron: “Solo una persona resultó con quemaduras, en tanto el resto fue afectado por inhalación de humo”. Actualmente, la situación se encuentra dominada, y el personal de bomberos realiza tareas de inspección en los distintos ambientes del lugar.