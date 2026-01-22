Los incendios forestales se reactivaron en varios sectores de la provincia del Chubut, en el sur argentino, generando una situación de emergencia y evacuación para familias de zonas rurales y pequeñas comunidades cercanas a los focos más intensos. La medida preventiva de traslado de pobladores fue dispuesta por autoridades locales ante el avance del fuego y el riesgo para la seguridad de las personas y sus bienes.

Las llamas se reactivaron luego de una jornada de vientos secos y altas temperaturas que dificultaron las tareas de contención iniciadas días anteriores. Brigadistas, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad trabajan en el terreno para controlar los nuevos focos, estableciendo líneas de defensa y atacando los frentes de incendio con apoyo terrestre y aéreo en la medida de lo posible.

Debido a las condiciones climáticas (con bajas humedades y el viento reinante), los equipos de combate al fuego enfrentan dificultades para avanzar sobre el terreno. Por este motivo, las precipitaciones que se esperan para las próximas horas son cruciales para aliviar la situación, apuntan tanto autoridades ambientales como los brigadistas, que buscan que la lluvia colabore con la acción humana para sofocar los focos activos.

Las evacuaciones se realizaron preventivamente para proteger a quienes viven en zonas de riesgo, incluyendo habitantes de parajes rurales y viviendas dispersas que están expuestas al avance del fuego. En varios puntos, los vecinos recibieron asistencia y fueron trasladados a albergues transitorios donde disponen de agua, alimentos y atención básica, mientras el fuego continúa activo en áreas cercanas.

La situación ha generado preocupación en la comunidad y demandas de apoyo logístico adicional, ya que numerosos focos activos requieren recursos humanos y materiales para su contención. Las autoridades ambientales y de protección civil hacen un llamado a la prevención y el cuidado del entorno natural, recordando que temporadas de altas temperaturas y sequía aumentan la probabilidad de reactivación de incendios y su propagación.