La empresa estatal San Juan Innova avanza con un plan de infraestructura tecnológica que busca cerrar el anillo provincial de fibra óptica y consolidar un sistema de conectividad más robusto y estable para todo el territorio sanjuanino. Según confirmó el director del organismo, Patricio Gutiérrez, las obras previstas demandarán una inversión estimada de US$600.000 (NdR: al dólar oficial de $1.435, esto sería $861.000.000) y permitirán ampliar la cobertura digital, especialmente en zonas alejadas.

El proyecto contempla el tendido de 110 kilómetros de fibra óptica, distribuidos en dos tramos estratégicos que permitirán completar el perímetro digital de la provincia. Uno de los segmentos principales tendrá 70 kilómetros entre Jáchal, Huaco y Vallecito, mientras que el restante completará el circuito necesario para cerrar el anillo de conectividad.

De acuerdo con el cronograma que maneja la empresa, los trabajos podrían comenzar en mayo y extenderse entre 90 y 120 días, aunque el plazo final dependerá en gran medida de las condiciones climáticas en las zonas donde se realizará el tendido.

“Con esto toda la provincia tendría cerrado el perímetro con fibra óptica”, explicó Gutiérrez al referirse al alcance del proyecto. El funcionario destacó que la obra no solo permitirá mejorar la velocidad de conexión, sino también garantizar mayor estabilidad del sistema.

Uno de los aspectos técnicos clave del plan es la redundancia de la red. En términos de infraestructura digital, esto significa que si un tramo de la fibra sufre un corte o una falla, el tráfico de datos puede redirigirse por otro camino dentro del anillo, evitando interrupciones prolongadas del servicio.

Además, el cierre del anillo permitirá reforzar la integración regional de la red sanjuanina. El sistema quedará conectado hacia el sur con Mendoza y hacia el norte con La Rioja, lo que ampliará las posibilidades de intercambio de tráfico de datos y fortalecerá la estabilidad general del sistema provincial.

Durante el último año, la empresa avanzó con distintos tramos del proyecto en departamentos alejados. Entre las zonas donde ya se realizaron tareas figuran Iglesia, Calingasta y Valle Fértil, mientras que actualmente los equipos técnicos trabajan en Jáchal y Sarmiento.

Gutiérrez explicó que el objetivo no es únicamente ampliar cobertura, sino también consolidar una infraestructura que permita acompañar el crecimiento de la demanda digital en la provincia. “El ancho de banda no depende del tendido sino de tener la fibra instalada. Una vez que la traza está, la provincia puede contratar los megas que necesite”, sostuvo.

El director de Innova también aclaró que la red es propiedad del Estado provincial, aunque puede ser utilizada por empresas privadas para brindar servicio domiciliario. Lo que no está permitido es que los operadores amplíen la infraestructura sin intervención estatal, ya que el tendido pertenece al sistema público.

En los lugares donde la geografía o los costos hacen inviable la instalación de fibra óptica, la empresa implementa soluciones complementarias mediante tecnología satelital, principalmente con el sistema Starlink. Este esquema permite garantizar conectividad en zonas remotas con menores costos de mantenimiento.

Como parte del mismo plan de expansión tecnológica, también se instalaron puntos SOS en rutas alejadas, equipados con paneles solares y conectividad satelital. Estas estaciones funcionan como puntos de emergencia y forman parte de un trabajo coordinado con el Ministerio de Minería.

Conectividad para escuelas

Otro de los objetivos que se fijó la empresa para los próximos meses es ampliar la conectividad en el sistema educativo provincial. Actualmente, todas las escuelas primarias cuentan con acceso a internet, incluyendo las aulas de quinto y sexto grado.

El desafío para la gestión ahora es garantizar el servicio en escuelas secundarias, especialmente en los cursos de primer año donde ingresan estudiantes que ya cuentan con computadoras entregadas por el Gobierno provincial.

Para avanzar con ese plan, Innova trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación en un relevamiento de infraestructura que permita aprovechar redes existentes en edificios que comparten nivel primario y secundario, optimizando tiempos y costos de instalación.

Red de videovigilancia

Además del desarrollo de conectividad, la empresa también mantiene la red provincial de videovigilancia. Según el último informe técnico, de las más de 550 cámaras instaladas, solo una presentaba inconvenientes operativos.

El dato cobra relevancia si se tiene en cuenta que cuando la actual gestión asumió, cerca del 43% de las cámaras no funcionaban, por lo que una de las primeras tareas fue recuperar la operatividad del sistema.

Con el cierre del anillo digital y la ampliación de la infraestructura tecnológica, el Gobierno provincial apuesta a consolidar una red que permita mejorar la conectividad en todo el territorio y acompañar el crecimiento de los servicios digitales en San Juan.