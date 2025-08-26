María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana de 78 años reconocida por su papel como "La Chilindrina" en El Chavo del 8, fue hospitalizada de urgencia el miércoles 20 de agosto tras sufrir un episodio que se reportó como una crisis de ansiedad.

Una amiga cercana explicó a la prensa que la actriz tuvo que ser ingresada debido a esta crisis y que, aunque fue un momento complicado, actualmente se encuentra estable. "Nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva", comentó.

En medio de la preocupación generada por estas declaraciones, Verónica Fernández, hija de María Antonieta, desmintió rumores y aclaró la verdadera condición de su madre: "Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien". De esta manera, buscó calmar a los millones de seguidores que siguen con atención la salud de la icónica actriz.

Actualmente, María Antonieta de las Nieves descansa en su hogar y continúa su actividad artística, habiendo participado recientemente en la serie Sin querer queriendo (Max), inspirada en el universo de Chespirito.

Meses atrás, la propia actriz sorprendió con una confesión sobre sus planes para el futuro, en la que reveló que ya tiene preparado su funeral. "Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar", contó.

Además, expresó su deseo de tener una estatua en el Museo de Cera, al igual que su amigo y colega Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. "Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina", manifestó.

A lo largo de su carrera, María Antonieta de las Nieves se consolidó como una de las figuras más entrañables de la televisión latinoamericana. La reciente hospitalización causó alarma, pero la confirmación de su familia trajo alivio a quienes esperan seguir disfrutando de su talento y humor.