Las autoridades de Irán confirmaron que ya fue designado el nuevo líder supremo que reemplazará al ayatollah Ali Khamenei, fallecido el pasado 28 de febrero. Sin embargo, el nombre del sucesor aún no fue revelado públicamente.

La decisión fue tomada por la Asamblea de Expertos, el organismo encargado de elegir al máximo dirigente del país. De acuerdo con declaraciones difundidas por medios iraníes, la designación fue aprobada por mayoría entre los miembros de la asamblea.

Publicidad

“El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la Asamblea de Expertos, fue designado”, afirmó Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en ese órgano, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Isna.

Otro integrante de la institución, Mohamad Mehdi Mirbagheri, también confirmó la decisión en un video difundido por la agencia Fars, donde señaló que se alcanzó una “opinión firme” que refleja la postura mayoritaria del organismo.

Publicidad

A pesar de la confirmación de la designación, las autoridades iraníes no dieron a conocer la identidad del nuevo líder supremo. Durante los últimos días circularon distintos nombres como posibles candidatos al cargo, entre ellos el de Mojtaba Khamenei, hijo del ayatollah fallecido y una de las figuras con mayor influencia dentro del sistema político del país.

También fue mencionado como posible sucesor Hasan Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruhollah Khomeini.

Publicidad

El anuncio se produce en medio de un escenario de conflicto en la región. En los últimos días, distintas ciudades iraníes como Teherán, Isfahán y Yazd registraron bombardeos en el marco de la guerra que involucra a Israel y Estados Unidos.

Uno de los ataques alcanzó depósitos de petróleo en la capital iraní, lo que provocó incendios y una interrupción temporal en la distribución de combustible. Según autoridades locales, el impacto afectó instalaciones petroleras y dejó al menos cuatro personas muertas.

En paralelo, la escalada del conflicto también se extendió a otros países de la región. En Beirut se registraron nuevos bombardeos durante la noche, mientras que infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos fueron alcanzados en diferentes puntos del Golfo.

En este contexto, las autoridades iraníes avanzaron con el proceso de designación del nuevo líder supremo, quien asumirá la conducción política y religiosa del país tras la muerte de Khamenei, que se mantuvo en el cargo desde 1989.