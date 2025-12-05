El Gobierno impulsa una reforma laboral que flexibiliza los despidos y crea un fondo de cese

El Gobierno nacional ultima detalles para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de aprobar un paquete de reformas económicas y sociales antes de fin de año. Entre los proyectos prioritarios se encuentra la Reforma Laboral, una iniciativa que ha generado fuertes tensiones con los sindicatos y que plantea modificaciones estructurales en el mercado de trabajo argentino.

El nuevo borrador del proyecto, que circuló en las últimas horas, confirma la intención del Ejecutivo de impulsar una transformación profunda del sistema laboral, centrada en flexibilizar los despidos y modificar el esquema tradicional de indemnizaciones. Desde el oficialismo se argumenta que estos cambios buscan "modernizar" las relaciones laborales, reducir la litigiosidad y fomentar nuevas contrataciones. Sin embargo, desde las centrales obreras se advierte que la reforma recorta derechos históricos, abarata el despido y precariza las condiciones de trabajo.

Ejes principales de la reforma

Fondo de cese laboral: Se propone reemplazar el actual sistema de indemnización por antigüedad (un mes de sueldo por año trabajado) por un fondo o seguro privado financiado por los empleadores. Este sistema acumularía aportes mensuales y funcionaría como una cuenta individual para el trabajador, quien lo percibiría en caso de despido sin causa. Flexibilización de las causales de despido: El proyecto amplía y especifica las situaciones en las que un empleador puede extinguir el vínculo laboral. Se regulan casos como enfermedades prolongadas (inculpables) o la imposibilidad de reubicar a un trabajador en tareas compatibles con sus capacidades. En estas situaciones, la compensación económica quedaría sujeta a los montos acumulados en el fondo de cese o a una fórmula específica, generalmente inferior a la indemnización tradicional. Reincorporación por sentencia judicial: Si un juez determina que un despido fue injustificado, el trabajador podrá optar entre ser reincorporado o recibir una compensación económica final, lo que otorga al empleador la posibilidad de evitar la restitución del puesto mediante un pago. Licencias y jornada laboral: Si bien se mantiene el derecho a vacaciones pagas, se otorga mayor margen para la negociación individual en aspectos como la fecha de goce, el fraccionamiento o su compensación con días libres. Además, se incorporan formalmente los "bancos de horas", un mecanismo que permite compensar horas extras trabajadas con tiempo libre posterior, otorgando mayor flexibilidad en la organización de la jornada.

Escenario político y reacciones

La convocatoria a extraordinarias coloca al proyecto en el centro de la agenda legislativa de diciembre. El oficialismo necesitará sumar apoyos de bloques opositores para lograr su aprobación, en un contexto de fuerte rechazo por parte de la CGT y otros sindicatos, que ya han anticipado medidas de fuerza si la iniciativa avanza en sus términos actuales.

Los puntos más criticados son, precisamente, la sustitución de la indemnización clásica por el fondo de cese y la ampliación de las causales de despido. Se espera que estos artículos sean objeto de intensa negociación y posibles modificaciones durante el debate parlamentario.

Lo que se decida en las próximas semanas marcará un rumbo decisivo: si el sistema laboral argentino mantendrá su estructura tradicional de fuerte protección ante el despido, o si transitará hacia un modelo más flexible, con costos de salida previsibles y un mayor peso de los acuerdos individuales sobre la normativa colectiva.