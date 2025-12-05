La industria argentina atraviesa un momento complicado, con una crisis que se refleja en la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones financieras principales. Según la última encuesta realizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el 47,5% de las empresas reportó dificultades para pagar al menos uno de sus compromisos principales.

Este dato forma parte de un panorama general de tensiones y contracción en el sector, que se refleja en el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), un indicador adelantado que mide la actividad del sector. Durante octubre, el MDI se ubicó en 43,8 puntos, permaneciendo por debajo del umbral de expansión por decimocuarto mes consecutivo y mostrando un retroceso interanual del 5,2%.

Los sectores más afectados incluyen textiles, metales comunes y productos de metal, así como confecciones, cuero y calzado, que registraron algunos de los niveles más bajos en el indicador.

En términos generales, la encuesta evidenció una caída generalizada en diversos aspectos de la actividad industrial, incluyendo ventas, pagos, abastecimiento y un aumento en las preocupaciones empresariales.

A pesar de estas señales de crisis, el relato oficial sostiene que el país no estaría atravesando un proceso recesivo, aunque la realidad en el sector industrial muestra una situación compleja y con desafíos importantes para los próximos meses.