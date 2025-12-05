La falta de agua volvió a generar tensión en Albardón. Más de 200 familias del Barrio Virgen del Rocío llevan un mes sin suministro y, como forma de protesta, decidieron cortar la entrada del barrio en calle Tucumán y Callejón Blanco. Los vecinos aseguran que el problema se repite desde hace años y que, pese a los reclamos, ninguna autoridad brinda una solución concreta.

Durante la protesta, los residentes explicaron la gravedad de la situación a DIARIO HUARPE. “Hace exactamente un mes que no sale agua. No nos mandaron ni un camión de Obras Sanitarias (OS), hacemos los reclamos y nos dicen que no tienen registro de nada”, expresó Ana Paula Sandez, vecina damnificada. Agregó: “Hace dos años y medio nos entregaron el barrio. El año pasado hicimos un corte de ruta por lo mismo. Tuvimos una reunión con el intendente y quedaron en darnos una solución, pero seguimos igual”.

Publicidad

El desesperante pedido de los vecinos se da en un contexto de altas temperaturas en San Juan, donde los días superan el umbral de calor extremo y hacen que la situación sea aún más crítica para las familias, que no pueden cocinar, higienizarse ni abastecerse de agua segura.

Tras las quejas, surge otro punto clave del reclamo: la confusión sobre quién debe garantizar el servicio. Los vecinos señalaron que OS y la Municipalidad se responsabilizan mutuamente. “Se tiran la pelota entre ellos porque ahora nos dicen que pertenece a Unión Vecinal Manuel Belgrano y nadie nos avisó. Nadie se hace cargo. No tenemos a quién reclamarle”, sostuvo Sandez.

Publicidad

Frente a esto, DIARIO HUARPE consultó a Obras Sanitarias y fuentes oficiales confirmaron que el servicio no les corresponde, ya que el barrio pertenece a la Unión Vecinal Manuel Belgrano. Sin embargo, aclararon que personal de la empresa continúa trabajando en el reemplazo de una bomba de hidroneumático para mejorar la presión del suministro.

Mientras esperan una solución definitiva, los residentes adelantaron que la próxima semana realizarán un nuevo corte y convocarán a más barrios afectados para solicitar una reunión con el gobernador.