El dólar oficial volvió a caer y quedó a casi $80 del techo de la banda

El dólar oficial cayó por cuarta jornada consecutiva y prolongó la pax cambiaria, ante la novedad del regreso oficial de Argentina al mercado internacional de deuda, con un llamado a licitación la próxima semana. De este modo, se alejó del techo de la banda, alcanzando la brecha máxima en dos semanas.

En este contexto, el tipo de cambio mayorista cayó $9 (-0,6%), hasta los $1.435. De esta manera, quedó a 5,5% del tope de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicado en $1.513.

En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vendió a $1.460 para la venta, un retroceso de $10 contra ayer. Asimismo, de acuerdo al relevamiento que hace el BCRA entre las cotizaciones de los distintos bancos, el dólar minorista cotizó a $1.462,75 en promedio.

Vale recordar que en enero el Gobierno debe afrontar vencimientos de deuda con bonistas privados por US$4.200 millones. En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la semana que viene el país saldrá a colocar un bono en dólares, bajo ley local, con vencimiento en 2029. Aun así, aclaró que no pretende conseguir todos los fondos para pagar las obligaciones del mes próximo, ya que una parte se podría cubrir mediante un repo con bancos.

En el mercado advierten que un buen resultado para el equipo económico sería conseguir entre US$1.500 millones y US$2.000 millones. En cuanto a la tasa, la mayoría de las previsiones oscilan entre un 8% y un 10%.

En cuanto a los tipos de cambio bursátiles, el CCL desciende $9,26 (-0,6%) a $1.504,82, mientras que el MEP avanza $1,89 (+0,1%) a $1.472,92. Por su parte, el dólar blue terminó a $1.435, $5 por encima del cierre anterior. Mientras, el dólar cripto se mueve con una calma similar, en los $1.497,99, según Bitso.

En el tramo de futuros, las bajas son generalizadas. Los descensos más sustanciales son en el dólar mayorista pautado para mayo de 2026, que baja 0,43%, hasta $1.609,0. Por su parte, el tipo de cambio para fines de diciembre se proyecta en $1.455,5.