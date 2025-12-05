Este sábado 6 de diciembre a las 19 horas, el Centro Cultural y Educativo Koaxa, ubicado en avenida Libertador y Belgrano será escenario de una propuesta que combina educación popular, identidad y solidaridad. Se trata de la presentación en San Juan de la Agenda Libro, una publicación anual creada por la escuela cordobesa Alegría Ahora, cuyo propósito es sostener horas de clase y acompañar el futuro de jóvenes y adultos que encuentran allí un espacio para aprender y crecer desde una pedagogía profundamente humana.

La Agenda Libro nació hace 22 años y, desde entonces, se ha convertido en una pieza editorial única: un objeto que reúne imágenes, relatos e historias de vida que dan cuenta del trabajo cotidiano de una escuela que abraza a quienes la transitan. En sus páginas no solo se registran momentos significativos, sino también la identidad y el proyecto político–pedagógico que caracteriza a Alegría Ahora. Con la compra de cada ejemplar, los sanjuaninos estarán colaborando directamente en la continuidad de ese trabajo educativo y comunitario.

La llegada de la agenda a la provincia es impulsada por la propia fundadora y coordinadora general de la escuela, Mónica Lungo, quien visitará San Juan junto a parte del equipo para compartir esta construcción colectiva. El proyecto, que nació itinerante en el canasto de su bicicleta, hoy se sostiene como una institución del sistema formal para jóvenes y adultos, con un fuerte enfoque en la educación popular, la democratización de derechos y el ejercicio del amor político como práctica cotidiana.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Lungo expresó: “Soy educadora popular y maestra fundadora de la escuela Alegría Ahora de Córdoba. La particularidad es que es una escuela del sistema educativo formal de modalidad de jóvenes y adultos, con un enfoque en la educación popular, y esto le da una perspectiva y un sello distinto e innovador en el país.

Durante la presentación, los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo que realiza Alegría Ahora, conversar con sus referentes y adquirir una agenda que —como repiten desde la escuela— “late fuerte”: cada ejemplar es un aporte directo para sostener horas educativas, acompañar trayectorias y seguir construyendo comunidad. La convocatoria es abierta al público y promete ser un encuentro cargado de sensibilidad, compromiso y amor por la educación popular.