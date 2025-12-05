La Municipalidad de 9 de Julio dejó inauguradas las nuevas dársenas y paradas de colectivo ubicadas frente a la Escuela Procesa Sarmiento de Lenoir, sobre la Ruta Nacional Nº 20, en el kilómetro 15. La intervención apunta a fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de acceso para la comunidad educativa y para todos los usuarios del transporte público que circulan por la zona.

La escuela Procesa Sarmiento de Lenoir agradeció al municipio 9 de Julio y su intendente. (Foto gentileza)

Según destacaron desde el municipio, las instalaciones optimizan el ascenso y descenso de pasajeros, incorporan espacios con mayor sombra, cuentan con iluminación para quienes esperan el colectivo en horario nocturno y contribuyen al ordenamiento del tránsito en un tramo estratégico del departamento. La obra también beneficia a automovilistas y peatones que utilizan diariamente la Ruta 20.

El acto de inauguración contó con la presencia del intendente Daniel Banega, el diputado nacional Cristian Andino, autoridades policiales, directivos del establecimiento educativo, vecinos del sector y alumnos de la escuela. Durante el evento, Banega subrayó que esta iniciativa se integra a un plan más amplio para mejorar la infraestructura pública en todo 9 de Julio.

El intendente sostuvo que estas mejoras “forman parte de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la infraestructura y los servicios en todo el departamento. Seguimos trabajando por un 9 de Julio más seguro, lindo y moderno”, señaló.