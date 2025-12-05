La Selección Argentina ya tiene definido su calendario para el próximo Mundial, que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington adjudicó al conjunto nacional el Grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania, un escenario considerado favorable para avanzar a la instancia de eliminación directa.

Los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán el martes 16 de junio frente a Argelia, continuarán su participación el lunes 22 ante Austria y cerrarán la fase de grupos el sábado 27 contra Jordania. Todos los encuentros se disputarán en ciudades de la región central y oeste: Kansas City, Dallas o San Francisco, según confirmaron los organizadores.

Si Argentina avanza como se espera, su camino podría volverse más exigente en los 16 avos de final, donde los posibles rivales serían España o Uruguay, integrantes del Grupo H y considerados candidatos fuertes para llegar a las instancias decisivas.

El sorteo contó con figuras deportivas de renombre como Rio Ferdinand, Samantha Johnson, Shaquille O'Neal, Tom Brady, Aaron Judge y Wayne Gretzky, quienes oficiaron de anfitriones para una ceremonia que marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva hacia el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participando por primera vez.

La competencia se inaugurará con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, mientras que la gran final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina ya tiene su mapa trazado y empieza a planificar el desafío que viene.