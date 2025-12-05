La Selección Argentina fue una de las protagonistas del sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, realizado en Washington, donde Lionel Scaloni debió entregar la Copa del Mundo conquistada en Qatar. El entrenador ingresó con el trofeo original, se dirigió al público y dejó una frase que encendió nuevamente la ilusión: “Lo intentaremos de nuevo”. Con esas palabras, reafirmó que el objetivo del plantel es volver a competir al máximo nivel en la próxima cita mundialista.

Durante su intervención, Scaloni recordó la final ante Francia como un momento “inolvidable”, marcado por giros dramáticos y un espíritu de convicción que, según destacó, nunca se perdió dentro del equipo. Sostuvo que esa misma mentalidad será clave para defender el título y para mantener la competitividad que demanda la camiseta argentina en cada torneo internacional.

Publicidad

El entrenador también explicó por qué la Albiceleste regresó a Buenos Aires con una réplica del trofeo. La versión original (de oro macizo, diseñada por Silvio Gazzaniga en 1974 y valuada en unos 20 millones de dólares) permanece custodiada por la FIFA en Zúrich y solo se exhibe en giras oficiales, en el país anfitrión y en el congreso anual del organismo. La copia, idéntica en apariencia pero con diferencias en la base, fue la que viajó a Argentina tras la consagración en Catar.

El trofeo auténtico fue elaborado por la empresa italiana GDE Bertoni y pesa 6,2 kilos, con una altura de 38 centímetros y una base de malaquita verde. Su presencia en la ceremonia generó imágenes icónicas, especialmente al recordar que durante la celebración en Lusail convivieron ambas versiones dentro del campo de juego.

Publicidad

La participación de Scaloni en el sorteo reforzó el mensaje de que Argentina afrontará el próximo Mundial con ambición renovada. El DT insistió en que el plantel mantiene la esencia que lo llevó a la cima del fútbol y aseguró que la Selección no dará “nada por perdido” en la defensa de la corona obtenida en 2022.