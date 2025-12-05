Después de diez años, el Hospital Rawson volvió a abrir las puertas de su capilla, un espacio largamente esperado por trabajadores, pacientes y familiares. La reapertura se vivió este viernes con profunda emoción y alta participación de la comunidad hospitalaria. “Es un lugar muy querido y largamente esperado por todos”, expresó a DIARIO HUARPE el padre Mario Robles, quien acompañó la celebración.

El sacerdote destacó que la capilla representa un sitio fundamental para quienes atraviesan momentos difíciles. “Es un lugar de espiritualidad, de consolación, de escucha”, afirmó. Durante el acto, muchas personas se mostraron conmovidas, especialmente quienes forman parte de la Pastoral Hospitalaria del Rawson. “La pastoral lleva 30 años trabajando y hoy lo ve concretado; es histórico”, agregó.

La reapertura también tiene un valor simbólico, ya que el hospital perdió su espacio de oración tras el terremoto de 1944. “Después del ’44, uno de los lugares perjudicados fue justamente el de oración, y recién ahora ha podido concretarse nuevamente”, explicó Robles.

Además del personal del hospital, asistieron miembros de la Pastoral de la Salud, que acompaña a pacientes y familiares durante internaciones y tratamientos. “Había mucha gente de la pastoral que viene a consolar a quienes están afuera o a visitar a los enfermos”, señaló el sacerdote. El acompañamiento continuará bajo la guía del capellán, el padre Daniel Sebastián.

La capilla, remodelada y puesta en valor, queda ahora disponible para celebraciones, acompañamiento espiritual y contención cotidiana dentro del principal hospital de la provincia.