Minutos antes de ingresar al sorteo del Mundial 2026 en Washington, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que ya están en marcha las conversaciones para renovar el contrato de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. El dirigente afirmó que la intención es extender también los vínculos de todos los cuerpos técnicos de las divisiones juveniles, consolidando un proyecto a largo plazo.

Tapia sostuvo que las charlas con el entorno del entrenador avanzan de manera positiva y que el objetivo institucional es asegurar continuidad hasta el Mundial 2030. De concretarse, Scaloni completaría once años al mando de la Selección mayor, convirtiéndose en uno de los ciclos más prolongados de la historia, solo por detrás del récord de Guillermo Stábile, quien dirigió 19 años entre 1939 y 1958.

El presidente de AFA reconoció además que vive el sorteo “con mucha expectativa y adrenalina”, tras un cierre de Eliminatorias que ubicó nuevamente a la Albiceleste en lo más alto del ranking FIFA. Resaltó que Argentina, como campeona del mundo, tiene “la obligación de defender la Copa” en la próxima cita mundialista.

En cuanto a la sede de los primeros partidos de la Selección, Tapia expresó su deseo de que sea Miami, una ciudad donde, según dijo, Argentina se siente “más local que en cualquier lado”. Aun así, destacó que el público argentino acompaña al equipo “siempre y en todos los estadios”, tal como ocurrió en Qatar.