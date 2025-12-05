El Gobierno y gremios docentes avanzan en la paritaria 2025

Este viernes 5 de diciembre, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET comenzaron con la quinta sesión correspondiente a la cuarta negociación paritaria 2025. La reunión volvió a poner en agenda las demandas del sector docente y las propuestas oficiales de cara al próximo año lectivo.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a la ministro de Educación, Silvia Fuentes, quienes volvieron a presidir la mesa de negociación. La presencia de ambas carteras marca la centralidad del debate, que abarca tanto los aspectos salariales como las condiciones laborales del sector.

Por parte del Gobierno provincial participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el director de Educación Secundaria, Técnica y de Formación Profesional, Rodolfo Navas; el director de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; la jefa de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Vanesa Mestre; y los asesores jurídicos del Ministerio de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En representación de los gremios docentes, UDAP participó con su secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor técnico, Walter Ríos. Desde AMET estuvieron presentes su secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos. Por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria de Nivel Superior, Elizabeth González; la asesora pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor legal, Guillermo Meritello.

Durante la jornada se avanzará en el análisis de la situación salarial, el impacto económico proyectado para 2025 y las necesidades planteadas por los gremios. Las partes ya habían acordado continuar con el diálogo en las próximas reuniones con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita fortalecer el sistema educativo provincial.

