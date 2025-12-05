El sorteo del Mundial 2026 de la FIFA se realiza este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, desde las 14 de Argentina, y marcará el inicio del primer torneo de la historia con 48 selecciones.

La Selección Argentina, defensora del título, salió sorteada y jugará el próximo mundial en el grupo J

Publicidad

Uno por uno, así son los grupos del Mundial 2026:

GRUPO A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA Play-off D

GRUPO B

Canadá

UEFA Play-off A

Qatar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA Play-off C

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

UEFA Play-off B

Túnez

GRUPO G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Repechaje FIFA 2

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

Repechaje FIFA 1

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Scaloni entregó la Copa del Mundo

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, campeón en Qatar 2022, ingresó con el trofeo de la Copa del Mundo y habló de la recordada final ante Francia.

Publicidad

"La recuerdo como una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. El equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso espera nuestra gente de nosotros y lo volveremos a intentar", expresó.

El Mundial 2026 utilizará un formato nuevo con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Se clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará el margen competitivo y llevará el total de partidos a 104. La final será el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Al mismo tiempo, seis plazas siguen abiertas: cuatro en la repesca de la UEFA y dos en la repesca internacional que se jugará en México, donde selecciones como Italia y Bolivia aún buscan su boleto.

Publicidad

Las sedes para el torneo ya están confirmadas: Estados Unidos será el país con mayor presencia, con 11 estadios distribuidos entre Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Miami, Nueva York y otras ciudades. México contará con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos, Toronto y Vancouver. También están definidos los partidos inaugurales: México debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca, Canadá lo hará el 12 en Toronto y Estados Unidos empezará el mismo día en Los Ángeles.