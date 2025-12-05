Huarpe Deportivo > Cruces definidos
Todos los cruces para el próximo Mundial 2026
POR REDACCIÓN
El sorteo del Mundial 2026 de la FIFA se realiza este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, desde las 14 de Argentina, y marcará el inicio del primer torneo de la historia con 48 selecciones.
La Selección Argentina, defensora del título, salió sorteada y jugará el próximo mundial en el grupo J
Uno por uno, así son los grupos del Mundial 2026:
- GRUPO A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
UEFA Play-off D
- GRUPO B
Canadá
UEFA Play-off A
Qatar
Suiza
- GRUPO C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
- GRUPO D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
UEFA Play-off C
- GRUPO E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
- GRUPO F
Países Bajos
Japón
UEFA Play-off B
Túnez
- GRUPO G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
- GRUPO H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
- GRUPO I
Francia
Senegal
Repechaje FIFA 2
Noruega
- GRUPO J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
- GRUPO K
Portugal
Repechaje FIFA 1
Uzbekistán
Colombia
- GRUPO L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Scaloni entregó la Copa del Mundo
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, campeón en Qatar 2022, ingresó con el trofeo de la Copa del Mundo y habló de la recordada final ante Francia.
"La recuerdo como una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. El equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso espera nuestra gente de nosotros y lo volveremos a intentar", expresó.
El Mundial 2026 utilizará un formato nuevo con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Se clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará el margen competitivo y llevará el total de partidos a 104. La final será el 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. Al mismo tiempo, seis plazas siguen abiertas: cuatro en la repesca de la UEFA y dos en la repesca internacional que se jugará en México, donde selecciones como Italia y Bolivia aún buscan su boleto.
Las sedes para el torneo ya están confirmadas: Estados Unidos será el país con mayor presencia, con 11 estadios distribuidos entre Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Miami, Nueva York y otras ciudades. México contará con tres sedes (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá con dos, Toronto y Vancouver. También están definidos los partidos inaugurales: México debutará el 11 de junio en el Estadio Azteca, Canadá lo hará el 12 en Toronto y Estados Unidos empezará el mismo día en Los Ángeles.