Una gran cantidad de personas se reunió en la primera noche de la Fiesta de Santa Bárbara, que se realizó en el anfiteatro Mario "Bebe" Flores, en la Plaza de la Libertad de Pocito. La celebración, organizada por el Municipio, combinó la devoción religiosa con espectáculos artísticos y musicales, marcando el inicio de la festividad patronal del departamento.

El público disfrutó de la música y el baile a cargo de los artistas que se presentaron en el escenario, mientras la conducción estuvo a cargo de Marisa Gil y Paco Mercado. Antes del inicio del espectáculo, el intendente Fabián Aballay participó de la Misa y la Procesión de Antorchas, en honor a la patrona del departamento y en el marco de la Novena que comenzó el viernes 29.

La celebración comenzó con misa y luego la procesión de antorchas.

“Con gran alegría vivimos esta primera noche de la Fiesta de Santa Bárbara”, señaló Aballay, destacando la unión de la comunidad en la festividad.

La programación continuará esta noche con la actuación de Familia de la Danza, Amanecer Folclórico, Pa' Que Bailen, Parte de Mí (Danza), Unión y Canto, El Chimi, Arte Flamenco, Alok2, Bandoleros, La Quimera, Sin Miedo, Banda Hit y Carlos Toledo. La conducción estará a cargo de Lucía Ponce y Eduardo Pereyra, prometiendo otra jornada de música, danza y tradición.

Luego de las actividades litúgicas, los vecinos disfrutaron de shows en la plaza de La Libertad.