Antes del inicio del juicio, C.A. —nombre resguardado para evitar su revictimización— brindó a DIARIO HUARPE un testimonio estremecedor sobre la noche en que su expareja intentó asesinarla en Pocito. “El padre de mis hijos me pegó de la peor manera que me pudo haber pegado. Me desfiguró entera y después atentó contra mi vida: me disparó por atrás”, relató al describir el momento que marcó su vida y la de su familia.

La mujer recordó que sus hijos estaban presentes durante la agresión. “Mis hijos vieron los golpes y vieron el disparo. Después me encerró en una pieza y no me dejaba salir. Me partió la cabeza en tres lugares. Si mi bebé de dos años no lloraba, yo no estaría viva, porque cuando él lo escuchó se asustó y dejó de pegarme”, afirmó.

Publicidad

Aseguró que desconocía que su expareja tenía un arma: “Nunca supe que él tenía un arma hasta que me disparó. Yo le dije que iba a llamar a la policía y él respondía que llamara a quien quisiera”. También relató que la violencia venía de antes, especialmente desde que habían retomado la convivencia tras una separación. “Se perdió en la droga y se puso muy violento. Yo le pedía que dejara de consumir”.

La víctima contó que nunca denunció antes por miedo y por su estado emocional. “No estaba bien psicológicamente. Nosotras, las mujeres, no tenemos que callar. No podemos aguantar por querer mantener una familia”. Al hablar del juicio, expresó el temor que la acompaña: “Tengo miedo de volver a verlo, aunque sea por pantalla. Miedo de que salga y termine lo que quiso hacer”. Y agregó: “Solo pido que se haga justicia, que pague lo que hizo”.

Publicidad

Además, denunció que tras el ataque sufrió hostigamiento de la familia del acusado: “Me denunciaron, me usurparon la casa, me dejaron en la calle. Me hicieron lo que quisieron”.

Contexto judicial

Este viernes comenzó el juicio contra Luis Quiñones, acusado de dispararle por la espalda a su expareja en julio de 2024. La fiscalía solicitó una pena de 22 años de prisión, al considerarlo autor del delito de tentativa de femicidio. El fiscal Leonardo Arancibia ratificó el pedido durante la apertura del debate.

Publicidad

El tribunal está conformado por los jueces Mariano Carrera, Gloria Verónica Chicón y Sergio López Martí, quienes escucharán a más de treinta testigos antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso.

La defensa, a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, sostiene que Quiñones no tuvo intención de matar, afirma que el arma no era suya y señala que el acusado habría sido víctima de amenazas y agresiones previas. Como sustento de su postura, menciona que la víctima fue condenada en septiembre pasado por portación y tenencia ilegítima de arma de fuego y amenazas en perjuicio de vecinos.

Para la fiscalía, en cambio, el ataque fue directo y con clara intención homicida. Según esta hipótesis, Quiñones golpeó brutalmente a la mujer, tomó un revólver y disparó con el objetivo de quitarle la vida.

El acusado se encuentra detenido desde agosto de 2024, cuando fue formalizado tras su arresto por personal de UFI CAVIG. El juicio continuará en los próximos días, en uno de los casos de violencia de género más graves que llegaron a debate en Pocito.