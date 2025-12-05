La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundió este jueves por la mañana el estado de rutas provinciales, con varios tramos donde se requiere extrema precaución debido a la presencia de arrastre, badenes con agua y trabajos de maquinaria. El reporte incluye zonas de Iglesia, Valle Fértil, Calingasta, Sarmiento y Jáchal, donde continúan operativos de despeje y mantenimiento ante las inestabilidades recientes.

La situación más crítica se registra en la Ruta Nacional 149, entre Bella Vista (Iglesia) y Tocota, donde se dispuso el cierre total por intransitabilidad. Vialidad Nacional trabaja en el lugar para recuperar la conexión. También se mantiene la alerta sobre la Ruta Nacional 40 Norte, en límite con La Rioja, por presencia de badenes con arrastre, especialmente a la altura del kilómetro 3600, en la zona conocida como Loma Cortada.

Publicidad

En Iglesia, los tramos de la RP 430, tanto entre La Chigua y la Reserva San Guillermo como entre Angualasto y el badén La Chigua, se encuentran transitables solo con precaución y habilitados únicamente para vehículos 4x4 en algunos sectores. En la RP 405 (Tudcum–Rodeo) y la RP 407 (Colanguil) también hay maquinaria trabajando.

En Valle Fértil, rutas como la RP 510, la RP 516, y los caminos hacia Sierras de Riveros y de Elizondo se mantienen habilitados, pero con trabajos activos y recomendación de máxima atención al circular. Escenarios similares se repiten en Calingasta, donde la RP 401 y la RP 12 presentan tareas sobre calzada.

Publicidad

El departamento Sarmiento también registra actividad constante de maquinaria en las rutas RP 318, RP 301 y caminos internos como Alfonso 13, mientras que en Jáchal continúan los trabajos sobre la RP 478 en El Volcán. Además, las rutas departamentales de 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Ullum, San Martín, Angaco y Zonda se mantienen transitables, pero con precaución debido a intervenciones viales.

Desde los organismos provinciales y nacionales solicitaron a los conductores respetar señales, reducir la velocidad, evitar viajes innecesarios por zonas afectadas y estar atentos a eventuales cierres momentáneos por seguridad.